Vandaag is het werelddag van de bloedgever en ook in deze coronatijden is het heel belangrijk dat we blijven doneren. Elke dag hebben honderden mensen nood aan bloed, plasma of bloedplaatjes. Jouw hulp is dus echt noodzakelijk en daarom krijg je zelfs een kleine attentie in de plaats. Als dat niet mooi is. Maar waarom moet jij nu bloed gaan geven? Wij leggen het je uit!

70% van de bevolking heeft ooit wel eens bloed nodig in zijn leven, maar slechts 3% van hen doneert effectief. Na een ongeval, een operatie of een bevalling hebben we allemaal nood aan wat extra rode vloeistof in ons lichaam, maar ook als we ziek zijn is de nood soms hoog. Je redt dus echt levens, want tot op vandaag is er nog altijd geen alternatief om bijvoorbeeld kunstmatig het lichaamssap te geven. Bloedgevers zijn dus ontzettend belangrijk en daarom staan zij vandaag, op werelddag van de bloedgever, in de kijker.

Elke bloedgroep is cruciaal, want je kan niet zomaar aan iedereen wat schenken. Je bloedgroep bepaalt aan wie je best doneert, maar ook wat je best geeft: bloed, plasma of bloedplaatjes.

Doe de donorzelftest en maak een afspraak

Wist je dat een gemiddeld lichaam van een gezonde, volwassen persoon 4 à 6 liter bloed bevat? De hoeveelheid hangt natuurlijk ook sterk af van je lichaamsgewicht. Je mag vier keer een rode gift doen en daarna moet je minstens twee maanden wachten om opnieuw te doneren. Voor plasma en bloedplaatjes mag je trouwens om de twee weken langsgaan.

Om zeker te zijn of je wel bloed mag geven, moet je de donorzelftest van het Rode Kruis doen. Dan weet je het meteen. Daarna moet je een afspraak maken op het donorportaal of via het gratis nummer 0800 777 00. En wees gerust, bloedgeven is ook in deze woelige tijden heel veilig. De donorcentra hebben extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de donatie goed kan verlopen. Vul dus snel de zelftest in, maak een afspraak en wordt een echte held(in)!

