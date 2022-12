Welk vloerpatroon kies je voor jouw vloer?

Vloeren bestaan er in alle soorten en maten. Zo heb je laminaat, PVC, parket en nog veel meer opties. Los van de keuze van materiaal heb je ook nog een ruim aanbod aan keuzes voor het patroon op de vloer. Er zijn tegenwoordig veel verschillende patronen waar je uit kunt kiezen voor je vloer. In dit artikel zullen we je helpen met de verschillende dingen waar je rekening mee dient te houden als je een nieuwe vloer gaat uitzoeken.

Als je de keus gaat maken voor een nieuwe vloer zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Denk hierbij aan in elk geval de volgende zaken:

het materiaal voor je vloer

voor je vloer het patroon dat je uitzoekt

dat je uitzoekt de legrichting van de vloer

Verschillende vloerpatronen

Als je uiteindelijk de keus voor het materiaal hebt gemaakt is de volgende stap het kiezen van het legpatroon. Het populairste legpatroon dat er tegenwoordig is, is het visgraatpatroon voor PVC. Dit patroon bestaat al jaren en heeft ook echt een tijdloos design. Veel luxe huizen en winkels beschikken tegenwoordig over dit design.

Los van de keuze voor je vloerpatroon, is de legrichting van de vloer ook erg belangrijk. WIl je de kamer langer laten lijken, dan is het een slimme keuze om de vloer in de lengte te leggen. Als je de breedte of lengte niet echt uitmaakt. Ook is de lichtinval belangrijk. Waar zitten de ramen in je huis. Als je de vloer in die richting legt, zal het zo natuurlijk mogelijk aanvoelen.

Verschillende materialen

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor laminaat of pvc als ze een nieuwe vloer gaan installeren. Dit komt omdat het eigenlijk nauwelijks te onderscheiden is van hout. Ook is een laminaatvloer gemakkelijk te leggen en eenvoudig te onderhouden. Er zullen dus niet snel krassen of vlekken op komen. Ook past laminaat in bijna elke ruimte, behalve in de badkamer en op het toilet, maar verder kan laminaat overal gelegd worden.

Er bestaan dusdanig veel verschillende vloerpatronen dat de keuze niet eenvoudig is. Je kunt gaan voor een iets simpeler patroon, dat veel rust uitstraalt, of juist een drukker patroon die echt de aandacht trekt. Ook kun je gaan voor vierkante tegels van laminaat, die je bijvoorbeeld in halfverband kunt leggen, of als schaakbord patroon.

Welk vloerpatroon past bij jouw interieur?

Het is belangrijk om een keus te maken voor een vloer patroon dat past bij je interieur. Een visgraatvloer is erg modern, maar wel een stuk drukker dan de meeste patronen. Hou hier dus wel rekening mee als je voor deze vloer kiest. Brede en lange planken zullen een extra ruim effect geven aan de ruimte. In kleinere ruimtes is het vaak verstandig om te kiezen voor smalle korte planken.



Verder is het ook belangrijk om te kiezen of je een vloer laat leggen of zelf gaat leggen. Niet elk patroon is even eenvoudig om te leggen. Een standaard rechte vloer kun je prima zelf leggen, maar bijvoorbeeld een visgraatvloer of een vloer met Hongaarse punt patroon is een stuk lastiger. Als dit niet precies gelegd wordt, zal je vloer er aanzienlijk minder uitzien.

Verschil tussen Hongaarse punt en visgraat

Er is een duidelijk verschil tussen een Hongaarse punt en een visgraatpatroon. Ondanks dat de planken hetzelfde liggen, zijn de planken bij Hongaarse punt in verstek gezaagd. Dat betekent dat de eindes van de planken niet in elkaar overlopen maar recht afgezaagd zijn. Dit geeft, nog meer dan bij visgraat, een echt luxe gevoel. Waar een visgraat vloer zorgt voor iets meer drukte, is een vloer met Hongaarse punt motief erg klassiek en zorgt voor rust. Als je dus de keus gaat maken voor een van deze vloeren, zorg dan dat je weet wat je in huis haalt.