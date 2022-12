WOW! Zoveel zwaarder worden we gemiddeld rond Kerstmis en Nieuwjaar

Tijdens de eindejaarsperiode stapelen niet alleen de feestjes, maar ook de overheerlijke maaltijden zich op. Dat gaat hand in hand met champagne, wijn en cocktails om alvast te klinken op het nieuwe jaar, maar…

Helaas bevat al dat eten en drinken echter ook een heleboel calorieën. En daardoor komen de meesten onder ons ook wat bij tijdens de feestdagen – we spreken niet voor niets over feestkilo’s.

Halve kilo

Maar hoeveel komen we over het algemeen net bij? Wel, volgens een onderzoek dat werd gepubliceerd in New England Journal of Medicine zou de gemiddelde Amerikaan 0,4% meer wegen na de feestdagen dan ervoor – oftewel gemiddeld 0,5 kilogram. Vooral tijdens de dagen na Kerstmis laten we ons maar al te graag gaan en snoepen we erop los.

Opstapelen

En hoewel 0,5 kilogram misschien niet veel lijkt, is dat volgens de onderzoekers bedrieglijk. De meeste mensen zouden die halve kilo namelijk niet meer kwijtspelen, waardoor we eigenlijk gewoon de halve kilo’s aan elkaar rijgen. Toch maar een beetje opletten dit jaar dus?

