Waterontharders zonder zout: wat zijn de mogelijkheden?

Een waterontharder is een apparaat dat hard water omzet in zacht water. Het doet dit door de concentratie van kalk en magnesium te verminderen. Hard water kan leiden tot kalkaanslag in huishoudelijke apparaten en leidingen, zoals boilers en waterkokers. Dit zorgt ervoor dat de efficiëntie én de levensduur afnemen. Zelfs strijkijzers hebben er merkbaar last van.

Traditionele waterontharders maken gebruik van een ionenwisselaar die natrium (zout) toevoegt om calcium- en magnesiumionen te vervangen. Dit proces klinkt ingewikkelder dan het is. In ieder geval zorgt het ervoor dat het water zachter wordt, wat talloze voordelen biedt. Denk hierbij aan minder kalkaanslag, gezonder haar en een langere levensduur van kostbare boilers en andere apparaten.

Waterontharder en natriumarm dieet

Hoewel een waterontharder met zout bijzonder effectief is in het verminderen van kalk, is het systeem niet voor iedereen ideaal. Mensen die om medische redenen een natriumarm dieet moeten volgen, zoals mensen met een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten, kunnen baat hebben bij minder zout in hun voeding en hun water. Het gebruik van een traditionele waterontharder met zout wordt, hoewel de hoeveelheid natrium in het water meestal klein is, vaak afgeraden aan deze mensen.

Een simpele oplossing is het drinken van bronwater in plaats van kraantjeswater. Sommige mensen kiezen ervoor om een traditionele waterontharder te blijven gebruiken, maar dan de keukenkraan los te koppelen van het onthardingssysteem. Zo blijft het water in de rest van het huis zacht, terwijl in de keuken hard water wordt gebruikt. Hierdoor kan er ook zonder zorgen met het kraantjeswater worden gekookt. Verder is het mogelijk om te kiezen voor een waterontharder zonder zout.

Waterontharders met CO2-injectie

Een innovatief alternatief voor de traditionele waterontharder is het gebruik van CO2-injectie. Dit systeem werkt door koolstofdioxide in het water te injecteren, wat leidt tot de vorming van een lichte vorm van koolzuur. Dit zuur reageert met de kalk in het water, waardoor het zich niet langer kan afzetten in leidingen of op verwarmingselementen. Weet wel: in plaats van de calcium- en magnesiumionen te verwijderen, blijft de kalk gewoon aanwezig in het water. Dit systeem zorgt er vooral voor dat kalk zich niet kan vastzetten. Vooral je apparaten ondervinden er dus de voordelen van.

Andere zoutloze waterontharders

Naast CO2-injectie bestaan er nog andere oplossingen zonder zout, zoals systemen die werken met polyfosfaten, zinkanodes of magneten. Deze technologieën benaderen het probleem van kalkaanslag op een andere manier, vaak met zeer wisselende resultaten.

Een waterontharder op basis van polyfosfaten voegt bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid polyfosfaat toe aan het water, wat de neiging van calcium en magnesium om zich af te zetten als kalk vermindert. Bij hoge temperaturen, zoals in boilers en wasmachines, zijn de resultaten echter niet altijd even goed. En het zijn net deze apparaten die het sterkst gebaat zijn bij een waterontharder. Een ander alternatief is een systeem op basis van een zinkanode. Ook hier blijft de kalk in het water aanwezig, maar zet het zich minder eenvoudig af.

Ten slotte is er de wateronthardermagneet. Dit apparaat claimt dat het magnetische velden gebruikt om de kalk in het water te neutraliseren. Echter, de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is beperkt en veel experts zijn dan ook sceptisch over de effectiviteit van deze methode. Voor wie twijfelt of een dergelijke technologie geschikt is voor zijn of haar situatie is het raadzaam om een expert, zoals Bayard Water Experts, te raadplegen.