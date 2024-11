Dit zijn de meest voorkomende blessures als gevolg van seks

Seks is ongetwijfeld een van de leukste dingen, maar soms loopt het mis tijdens het rollebollen…

Je zou het niet meteen verwachten, maar het gebeurt wel vaker dat mensen zich bezeren tijdens het vrijen. Datingsite IllicitEncounters.com onderzocht welke verwondingen nu het vaakst opgelopen worden tijdens een vrijpartij, althans bij het Britse publiek.

Laat ons eerst beginnen met hoeveel Britten zich al verwond hebben tijdens een potje seks. Wel: één op de vier Britten. Oftewel 25%. Behoorlijk, toch? En maar liefst 8% van hen moest bijgevolg zelfs een bezoekje aan spoed brengen.

Van spierverrekking tot blauw oog

Over naar de meest voorkomende blessures! Met stip op één staan spierverrekkingen, goed voor 41% van de 1.200 ondervraagden. Reden? Ongemakkelijke houdingen te lang aanhouden tijdens het vrijen.

Op de tweede plaats vinden we blauwe plekken terug (37%). Niet zo verrassend, want je stoten tegen een nachtkastje of tafel is immers snel gebeurd. Bijna even snel als dat je op die manier schaafwonden kan oplopen. 31% van de deelnemers herinnert zich zo’n onaangename ontmoeting met de vloer.

Andere veelvoorkomende blessures zijn een blauw oog (21%), rugklachten (17%) en snijwonden (14%), vaak door het verleggen van grenzen tijdens een passioneel moment. En 7% gaf toe dat er al eens een voorwerp vastzat op een ongemakkelijke plek…

Vrouwen versus mannen

Interessant genoeg bleek dat vrouwen vaker seksblessures oplopen dan mannen: 36% van de vrouwen gaf toe een keer gewond te zijn geraakt tijdens een vrijpartij, tegenover 32% van de mannen.

Meest voorkomende seksblessures:

Spierverrekking: 41%

Blauwe plekken: 37%

Schaafwonden: 31%

Blauw oog: 21%

Rugklachten: 17%

Snijwondjes: 14%

Verstuikte enkel: 10%

Vastzittend voorwerp: 7%