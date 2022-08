Vrouw doorprikt mythe over vrouwelijk hoogtepunt: “Het ligt niet altijd aan jezelf” (foto/video)

Sexperte Nadia Bokody heeft naar eigen zeggen voor zichzelf een mythe rond het vrouwelijk orgasme doorprikt. Ze kwam tot die conclusie nadat ze een diepgaan gesprek had met een biseksuele vriendin. De Australische geeft aan dat veel vrouwen geloven dat ze aseksueel zijn omdat ze geen orgasme krijgen.

En dat is niet eens zo onwaar, want verschillende onderzoeken en studies hebben inderdaad uitgewezen dat een grote groep vrouwen worstelen met het krijgen van seksuele hoogtepunten tijdens vrijpartijen. Een groot percentage probeert het op een andere manier te bekomen, maar er zijn er ook een pak die denken dat er iets mis is met hun seksualiteit en seksuele beleving.

“Biseksueel”

Bokody vertelt in een persoonlijk verhaal hoe ze die mythe als sneeuw voor de zon zag verdwijnen: “Ik was aan het brunchen met een nieuwe vriendin in een druk restaurantje. De vriendin in kwestie is biseksueel, maar zit in haar eerste relatie met een vrouw. Voordien had ze nog een vriendje, maar daar had ze het moeilijk mee om een orgasme te krijgen. Ze dacht dat ze niet van seks hield. Bleek dat ze met haar nieuwe partner enorm veel seks heeft en dat orgasmes krijgen totaal geen uitdaging meer was. Het probleem zat ‘m dus niet in de mogelijkheid om een seksueel hoogtepunt te bereiken of zelfs de manier waarop, maar vooral dat alles goed moet zitten tussen beide partners. Vrouwen hebben minstens evenveel interesse in seks als mannen. Dus moest je toch nog twijfelen over het krijgen van orgasmes, weet dan dat het niet altijd aan jou ligt.”

