Voormalige Disney-actrice is nu seksmodel: “Het is achter de schermen niet altijd zo sexy als je zou denken” (foto’s)

In een ver verleden was ze nog actrice in series als Boy Meets World, maar vandaag is Maitland Ward voornamelijk bekend om haar escapades als seksactrice in pikante video’s en foto’s. De ondertussen 45-jarige vrouw deed in een recent interview een boekje open over hoe het er achter de schermen aan toe gaat.

De Californische schone maakte in de jaren negentig nog furore in de huid van het personage Rachel McGuire in Boy Meets World. In 2019 maakte ze uiteindelijk de overstap naar de ietwat gewaagdere content. Vandaag is ze één van de meest succesvolle en bejubelde pornoactrices ter wereld. Al kwam dat naar eigen zeggen niet zomaar en moest ze er voor vechten.

Achter de schermen

Zo vertelt ze in een interview dat de job inhoudt dat ze lange dagen moet kloppen, met veel zweet – letterlijk -, flexibiliteit en creativiteit. “Meestal is het op het moment zelf dat we creatief zijn en wordt er niet veel gerepeteerd. We praten wel veel voor de opnames en we bespreken dan welke posities we zullen doen. Ik heb één keer een orgie gedaan en dat was echt twaalf uur lang acteren. Hetgeen ik het meest haat is wanneer ik een scène heb gedaan, ik me moet douchen en dat ik me daarna weer helemaal opnieuw moet opmaken voor de volgende. Dan hebben mannen het toch wel net iets makkelijker!”, aldus Ward.

