Heb je de culturele activiteiten ook zo gemist? De musea hebben inmiddels hun deuren weer geopend, maar naar een theatervoorstelling of een concert gaan, zit er nog niet in. Daarom stellen cultuurhuizen heel wat online alternatieven voor.

Z33

Het vernieuwde Z33 ( oftewel Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur) in Hasselt was helemaal klaar voor zijn feestelijke heropening op zaterdag 14 maart. Het feest mocht niet doorgaan, maar intussen is het museum wél weer open: in het vernieuwde tentoonstellingsgebouw bezoek je – weliswaar enkel op afspraak – niet minder dan drie expo’s. De kunstinstallaties verkennen de mogelijkheden van het indrukwekkende nieuwe gebouw en de betekenis van vrije tijd in de huidige wereld, en daarnaast maakt het museum plaats voor het werk van zeven recent afgestudeerde kunstenaars.

z33.be

WatchApp #1

De theaters moeten het nog even zonder publiek stellen, en dus komen ze naar je toe. Theatercollectief SKaGeN presenteert met ‘WatchApp #1: Emmi & Leo’ een voyeuristische voorstelling – niet op een podium, wel via Whatsapp. Als toeschouwer kijk je stiekem mee terwijl de personages elkaar berichten sturen: terwijl Emmi en Leo elkaar toevallig ontmoeten, er een vriendschap ontluikt en misschien ook wel liefde… De voorstelling start telkens op woensdag, waarna je drie weken lang het verhaal van Emmi en Leo volgt, op alle uren van de dag.

skagen.be

Kleureyck. Van Eycks kleuren in design.

nog t.e.m. 21/2

Het Gentse Designmuseum viert het van Eyck-jaar met een grootse tentoonstelling rond het ongeziene kleurgebruik van de Vlaamse meester: de expo moest in maart al na één dag weer sluiten, maar is intussen opnieuw open en verlengd tot februari. Het museum neemt je langs een pigmentenparcours mee langs de acht kleurgroepen van van Eyck, met een honderdtal designstukken die tonen hoe licht, patronen en textuur een invloed hebben op kleur. In elf experience rooms laten evenveel designers je daarnaast kleur zien, proeven en horen. Op voorhand een kaartje kopen is verplicht: dat kan telefonisch of via de website van het museum.

designmuseumgent.be

Last call for Gaasbeek

nog t.e.m. 30/8

Het indrukwekkende kasteel van Gaasbeek sluit eind augustus de deuren, om pas in 2023 na een grondige renovatie opnieuw te openen. Tot dan kan je je kans grijpen om het kasteel nog een laatste bezoek te brengen. Dwaal door de gangen en wonderkamers van het kasteel en laat je verbazen door twaalf uitgelichte pronkstukken, die vertellen over de geschiedenis van het bouwwerk als middeleeuwse burcht, strategisch bolwerk, riant zomerverblijf, toevluchtsoord voor politieke bannelingen en eigentijds museum.

kasteelvangaasbeek.be

Het virtuele seizoen van De Munt

De Muntschouwburg blijft nog even gesloten, maar is intussen al aan zijn derde virtuele seizoen toe, sinds het begin van de coronacrisis: tot en met 30 juni kan je zes voorstellingen integraal online bekijken, en dat helemaal gratis. Het aanbod is gevarieerd: van de veelbesproken opera Die Zauberflöte van Romeo Castellucci over de tropische komedie L’Elisir d’Amore tot het grensoverschrijdende community project Orfeo & Majnun.

demunt.be

