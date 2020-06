De Australische afdeling van pizzaketen Dominos heeft de ultieme tip om de restjes van je pizza lekker knapperig te houden. De benodigdheden zijn simpel: een microgolfoven, een glas water en een croque-monsieur machine . Waar wacht je nog op?

Veel mensen zijn dol op pizza, maar het is heel machtig, groot en vaak te veel. Daarom zit je soms met wat overschot dat je liever niet wil weggooien, maar je doet het uiteindelijk toch. De overige stukjes zijn een dag later meestal niet meer zo lekker, want ze hebben uren in de frigo gelegen en daardoor is de pizza een beetje slap geworden en smaakt hij niet meer zo vers.

Slicehacks

De Australische afdeling van pizzaketen Dominos deelt op haar Instagrampagina verschillende ‘slicehacks’. Het zijn allemaal kleine en simpele trucjes die de restjes toch knapperig houden. Een van hun tips is om de stukjes samen met een glas water 30 seconden in de microgolfoven te zetten. De warmtegolven van de magnetron verwarmen eerst het water in je eten waardoor de watermoleculen voldoende zullen bewegen om warmte op te wekken. Dat proces zorgt ervoor dat je pizza al een goede temperatuur heeft. Maar een glas water kan je favoriete snack opnieuw krokant maken, omdat het de textuur van de pizza tegelijk opwarmt en op die manier gaat er niet veel van de smaak verloren.

Naast de truc met het water testte Dominos Australië ook allerlei slicehacks met een croque-monsieur machine. Een van de tips is om twee stukjes pizza tegen elkaar te leggen en ze op die manier in de machine te stoppen. Kijk zeker naar het onderstaande filmpje en dan wordt het helemaal duidelijk. Smakelijk!

