Vijf tips om de juiste laptop te kiezen

Consumenten laten hun beslissingen al te vaak afhangen van hun instinct. Ze kiezen op gevoel, zonder kennis van zaken. Voor je een laptop koopt, is het nochtans nuttig om enkele belangrijke vuistregels in het achterhoofd te houden. Dit zijn de vijf belangrijkste.

Neem je tijd

Het kan bijzonder verleidelijk zijn om de laptop te kiezen die je in de winkel meteen in het oog springt. Ook budget is zeker een factor die meespeelt, maar niet de enige die telt. Veel consumenten maken de fout om eerst een budget vast te leggen en zich daar strikt aan te houden. Achteraf hebben ze dan vaak spijt omdat ze tot de vaststelling komen dat de computer die ze in huis hebben gehaald niet in staat is om te doen wat ze voor ogen hadden. Om die reden is de beste strategie om je aankoop slim te plannen en te profiteren van de voordeligste aanbiedingen.

Daarbij denken we uiteraard aan de solden van juni, aan Black Friday of aan speciale deals voor het begin van het schooljaar. Maar eigenlijk vallen er het hele jaar door interessante koopjes te vinden. Computerfabrikanten vernieuwen regelmatig hun productassortiment, en detailhandelaars zien er over het algemeen geen graten in om producten die ze nog in voorraad hebben te dumpen, met kortingen van 30, 40 en zelfs 50 %.

Daarom deze goeie raad: ga op zoek met een open geest, speur het internet af naar aantrekkelijke aanbiedingen op platformen zoals Dealabs, en gun jezelf voldoende tijd om je slag te slaan.

Bepaal wat je precies nodig hebt

«Ik heb deze computer gekocht omdat ik hem mooi vond.» Als je één argument moet vermijden, dan is het dat wel. We herhalen het nog eens: het design van je computer is volslagen onbelangrijk.

De juiste computer is de computer die perfect bij jou past. Het komt er dan ook in de eerste plaats op aan om te bepalen wat jij specifiek nodig hebt. Audiovisuele en informatica-professionals zullen eerder een computer kiezen met robuuste prestaties en een high-definition scherm. Studenten kunnen zich tevreden stellen met een laptop die eenvoudiger is maar bij voorkeur over een batterij met een lange laadcyclus beschikt. Het heeft geen zin om te investeren in een computer met een geweldig 4K-scherm als je dat toch niet nodig hebt. Integendeel, het kan zelfs in je nadeel spelen, want zulke toestellen vreten doorgaans meer energie en putten de batterij sneller uit.

Neem dus je tijd om te bepalen wat jouw specifieke behoeften zijn. De batterijduur, het scherm, de prestaties, de connectiviteit en de grootte van het toestel, het zijn allemaal elementen om over na te denken.

Check de poorten

Het is goed mogelijk dat je verschillende accessoires in huis hebt, zoals een draadloze hoofdtelefoon, een draagbare harde schijf of een computermuis. Voor je een laptop kiest, kun je dan ook best controleren of dat nieuwe toestel compatibel is met al die accessoires. Steeds meer computers hebben bijvoorbeeld geen klassieke USB-poort meer en zijn enkel nog uitgerust met USB-C-poorten. Ook de jack-poort begint stilaan te verdwijnen. Je gaat dus maar beter voorzichtig te werk.

Daartegenover staat dat er ook veel hulpmiddelen te vinden zijn waarmee je je oude toestellen compatibel kunt maken met je nieuwe laptop. We denken met name aan ‘Jack to USB-C’- of ‘USB to USB-C’-adapters, en zelfs hubs waarmee je allerlei accessoires op je computer kunt aansluiten. Hou er wel rekening mee dat die extra spulletjes de rekening nog wat meer opdrijven.

Geef voorrang aan Windows

Linux is geweldig, en macOS ook, maar niet noodzakelijk voor alle gebruikers. Elk besturingssysteem heeft zijn voordelen en kwaliteiten. MacOS is bijvoorbeeld een droom om mee te werken, maar Mac-computers vallen gewoonlijk duur uit. Het heeft dan ook geen zin om te investeren in zo’n toestel als je geen andere compatibele apparaten hebt. Apple zet namelijk heel sterk in op een eigen ecosysteem.

Veel tieners kunnen zich wat dat betreft ook laten verleiden om te investeren in een Chromebook, een laptop met Chrome OS als besturingssysteem. Daar moet je echter ook mee oppassen. Die toestellen zijn op zich wel financieel voordelig, maar je kunt er niet alle software mee draaien. En dat kan op school tot dramatische toestanden leiden…

Of je nu voorstander bent of niet, Windows blijft het ecosysteem bij uitstek en brengt voor kopers de minste risico’s met zich mee.

Koop niet in het buitenland

Het kan aanlokkelijk lijken om over de landsgrenzen gouden zaakjes te doen. De prijzen in Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld zijn vaak zeer interessant. Alleen kun je op die manier voor onaangename verrassingen komen te staan. In Duitsland vind je bijvoorbeeld enkel QWERTY-klavieren, en die vergen een hele aanpassing. In Frankrijk werken ze net als in België met een AZERTY-toetsenbord, maar daar spelen dan weer andere verschillen mee. Het is bovendien niet altijd gemakkelijk om een buitenlands toestel bij beschadiging in te ruilen of te vervangen. Lokaal kopen is dus altijd een beter idee.

Lees ook

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/vijf-tips-om-de-juiste-laptop-te-kiezen