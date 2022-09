Kan je studeren voor influencer?

‘Mama, als ik later groot ben wil ik influencer worden’: een zin die geen ouder ter wereld 10 jaar geleden had begrepen, maar anno 2022 uit de mond van menig kind komt. De influencer is here to stay en lijkt steeds vaker een aantrekkelijke carrière-optie. Maar hoe begin je daaraan?

Influencers, volgens Van Dale mensen die «bijvoorbeeld via sociale media, invloed uitoefenen op een bepaalde doelgroep», worden nog steeds op hoongelach onthaald. Zegt er iemand ‘influencer’, zie je gegarandeerd iemand vijf meter verder met de ogen rollen. Spottende Instagram-pagina’s zoals @influencersinthewild geven haters bovendien voldoende stof om zich neerbuigend uit te laten over mensen die van hun online presence hun beroep maken. Maar wie laatst lacht best lacht, want uit onderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven hun weg naar influencer marketing vinden. Het tijdperk van traditionele reclame lijkt door de opkomst van adblockers steeds meer voorbij, en in de hypergedigitaliseerde maatschappij is de influencer koning(in) van de marketing.

Geen wonder dus dat ook het aantal officieel ingeschreven influencers aan een razend tempo stijgt, en steeds meer jongeren dromen van het leven van Yentl Keuppens of Acid. Bij universiteiten of hogescholen zit een officiële opleiding tot influencer nog niet in het curriculum, maar er zijn gelukkig vele andere manieren om je zo goed mogelijk klaar te stomen voor een bestaan als succesvolle influencer.

Krijg de juiste vaardigheden onder de knie

Een paar foto’s of een leuke video maken en dan op je favoriete sociale mediaplatform gooien: het lijkt poepsimpel, maar vergis je niet. Al worden de baby’s van nu bijna met een smartphone in de hand geboren, een goeie influencer zijn vereist vaardigheden die niet zomaar vanzelf komen. Ben je van plan om verder te studeren, dan kun je kiezen voor een studierichting zoals bijvoorbeeld marketing. In de meeste marketingopleidingen leer je niet alleen de fundamentele principes van marketing en bedrijfsbeheer, maar krijg je ook inzicht in de psychologie van de consument, scherp je je taalvaardigheid en copywritingskills aan en leer je ook gepast te communiceren in het Engels en Frans. Vaak kun je bovendien kiezen voor een specifieke module digitale marketing, waarbij je in de wondere wereld van sociale media duikt en verschillende specifiek digitale vaardigheden opdoet, zoals het ontwerp van een eigen website – uitermate handig voor een influencer.

Wie minder zin heeft in drie jaar lang studeren, kan ook kiezen voor enkele gerichte opleidingen of cursussen in het deeltijds -of avondonderwijs. Staat er bijvoorbeeld net iets té veel haar op je Engels, kun je je bijscholen tot een tête-a-tête met de Queen je geen angst meer inboezemt. Of wat dacht je van een beknopte cursus videomontage? Als YouTuber of TikTokker is het immers ideaal als je je eigen content ook zelf kan bewerken. Het Centrum voor Afstandsonderwijs biedt ten slotte al een volledige dagopleiding tot digital influencer aan, waar je in 8 uur tijd de basiskneepjes van het influencerschap onder de knie krijgt.

Netwerken maar

Wil je influencer worden, dan kan je er maar beter vroeg mee beginnen. Influencen draait allemaal om – zoals het woord het zegt – invloed uitoefenen op een bepaalde doelgroep. Dat is interessant voor bedrijven, want als een sociale mediagebruiker z’n favoriete influencer een bepaald product of dienst ziet gebruiken, komt die ook in de verleiding om op reis te gaan naar die vakantiebestemming of dat sportdrankje te consumeren. Een doelgroep moet je natuurlijk eerst uitbouwen, en dat vraagt naast tijd ook sociale vaardigheden. Wees dus actief op sociale media en vraag je vrienden en kennissen om je te volgen. Heb je na verloop van tijd een trouwe schare volgers en heb je bepaald in welke niche je je wilt specialiseren – belangrijk om je te onderscheiden van de massa -, kan het ook geen kwaad om zelf al eens een bedrijf te contacteren. Bedrijven willen vaak maar al te graag samenwerken met een influencer, maar weten niet altijd waar te beginnen. Er zijn daarnaast ook specifieke platforms die influencers helpen koppelen aan een geschikt bedrijf en vice versa: zo is er bijvoorbeeld de Gentse app Connus, een soort Tinder voor influencers en bedrijven, en het platform Influenzo.

Wie influencer wil worden, moet ten slotte wel één ding goed beseffen: net als Rome is ook een succesvol sociale mediaprofiel niet op één dag gebouwd. Volgers vinden kost al heel veel tijd, maar daarnaast moet je je netwerk en profiel ook onderhouden. Interageren met je volgers, DM’s beantwoorden, content creëren …: het vraagt veel inspanningen. Zorg dat je dus, naast je studies en je hobby’s, ook voldoende tijd uitrekt om doelbewust op je smartphone te tokkelen. Enkel zo kun je de Belgische Addison Rae of Mariano di Vaio worden.

