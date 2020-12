Wie feestdagen zegt, zegt kerstfilms. Op kerstavond wordt zelfs de klassieker ‘Home Alone’ op je afgevuurd. Daarom lanceert ghostkitchen Casper een exclusief Home Alone survival-menu: een ode aan Kevin McCallisters liefde voor Mac’n Cheese.

‘Bridget Jones’ Dairy’, ‘The Holiday’, ‘You’ve got mail’… gezellige feestdagen gaan hand in hand met kerstklassiekers die je onderdompelen in pure nostalgie. Op kerstavond zendt VTM nog eens de kerstfilm ‘Home Alone’ uit, waarin Kevin McCallister moet afrekenen met inbrekers nadat zijn ouders hem per ongeluk thuis hebben achtergelaten. Ghost kitchen Casper maakt de ervaring compleet met een Home Alone survival-menu. Perfect voor wie kerstavond alleen moet doorbrengen!

Mac’n Cheese en Ice Cream Sundae

Je hebt ‘m vermoedelijk al honderden keren gezien, maar ook op kerstavond ontsnap je niet aan de kerstfilm der kerstfilms. Dankzij het Home Alone survival-menu speel je exact hetzelfde naar binnen als het hoofdpersonage. Wat dacht je van die heerlijke Mac’n Cheese die Kevin ging veroberen? Hij kon nog net de legendarische woorden “Bless this highly nutritious microwavable macaroni and cheese dinner and the people who sold it on sale. Amen.” prevelen, toen Marv en Harry hem al stonden op te wachten. Om Kevins overwinning te vieren, sluit je af met de ‘ice cream sundae’.

Bestel het Home Alone survival-menu tijdens de maand december voor 14,99 euro bij Casper in Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel.

