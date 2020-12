Bubbel, bubbel, bubbel. Het is een woord dat we het afgelopen jaar maar al te vaak hebben gehoord, waardoor het tegenwoordig een bijna negatieve connotatie heeft. Gelukkig heeft de coronacrisis geen monopolie op de term en kunnen we, nu de feestdagen eraan komen, ook genieten van een portie lekkere bubbels om het jaar goed en wel af te sluiten.

Op verjaardagen, tijdens kerst en op oudejaar zijn bubbels – of het nu over champagne, cava of prosecco gaat – een vaste gewoonte. Een coupeke voelt nu eenmaal wat feestelijker aan dan een glas wijn of een pint bier. Het enige nadeel? De kater achteraf.

Kooldioxide

Het was je misschien al eerder opgevallen dat je meer hoofdpijn hebt de dag nadien als je een paar glazen bubbels op hebt dan wanneer je pakweg een paar biertjes drinkt. En de kans is groot dat je altijd dacht dat je je dat maar inbeeldde. Maar wat blijkt? Het is echt zo. Marco Castelanelli, sommelier en mede-oprichter van Club Vino, gaf een woordje uitleg aan Tyla. “Prosecco en champagne bevatten beide kleine zakjes kooldioxide. Dat verandert de manier waarop de alcohol door je bloed stroomt en zorgt ervoor dat de alcohol sneller wordt opgenomen.”

“Eens de CO2 in je bloedstroom zit, treedt die in conflict met de zuurstof wat ervoor zorgt dat je je een beetje draaierig voelt, sneller dronken bent en ’s ochtends opstaat met bonkende hoofdpijn.” Wil je een al te erge kater vermijden? Zorg er dan voor dat je niet met een lege maag aan het aperitief begint, drink traag en wissel elk glas bubbels af met een glas water. En dan maar hopen op het beste.

