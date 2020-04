“Als we nu eens ons lichaam behandelen met een krachtige lichtstraal?” De Amerikaanse president Donald Trump kwam afgelopen week onder vuur te liggen door zijn uitspraken over de bestrijding van het coronavirus. Als reactie kroop acteur Brad Pitt voor het programma ‘Saturday Night Live’ in de huid van Amerikaanse viroloog Anthony Fauci om opheldering te geven over de adviezen. Bekijk hier het hilarische resultaat.

Om te reageren op de omstreden uitspraken van president Trump over het longvirus maakte Brad Pitt een video voor het Amerikaanse humoristische programma ‘Saturday Night Live’. “Er is heel veel verkeerde informatie over het virus”, zegt Pitt verkleed als viroloog Fauci. Hij voegde daaraan toe te willen ophelderen wat de president probeerde te zeggen in zijn toespraken.

Na het grappen: een ‘dankjewel’

“Ik zou de tests niet ‘prachtig’ noemen, zoals Trump doet. Tenzij je idee van schoonheid inhoudt dat een wattenstaafje je brein kietelt”, zegt Pitt met uitgestreken gezicht. Op het einde van de sketch neemt de acteur zijn masker en pruik af om de echte Fauci toe te spreken. “Bedankt voor je kalmte en helderheid in deze vreemde tijd. En aan alle zorgmedewerkers, noodhulppersoneel en hun families: bedankt voor jullie werk aan de frontlinie.”



De video maakt deel uit van de tweede aflevering ‘op afstand’ van het humoristische programma. Ook acteurs Paul Rudd en Adam Sandler waren te zien in de digitale Saturday Night Live. De eerste uitzending trok 6,7 miljoen kijkers, het hoogste aantal sinds december vorig jaar.

