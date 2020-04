De kans is groot dat je de afgelopen weken meer tijd thuis hebt besteed dan ooit tevoren. Kleine mankementen die je vroeger niet opvielen, werken intussen zo hard op je zenuwen dat je niets anders meer ziet. Die kapotte kastdeur, dat krakende bed, je allesbehalve ergonomische bureau… Aangezien we wellicht nog wel een tijdje thuis zitten, is dit het uitgelezen moment om je thuis onder handen te nemen en te perfectioneren.

Sommige mensen zijn van nature een krak in interieurinrichting. Zij stijlen elke kamer tot in de puntjes af en dat zonder persoonlijkheidscrisis of schreeuwwedstrijd. Helaas is niet iedereen met die gave gezegend. Hulp inschakelen is in dat geval een goed idee, maar in tijden van social distancing en #blijfinuwkot is dat niet vanzelfsprekend. Gelukkig kwam een oude bekende met een oplossing op maat.

Hallo, met Ikea!

Ikea is al jarenlang de beste vriend van menigeen. Je vindt er alles tegen een schappelijke prijs en bovendien kan je in de winkel advies vragen aan een van de talloze medewerkers als je het even niet meer ziet zitten. Een tripje naar de Zweedse meubelgigant zit er nog niet meteen in, maar daar heeft Ikea een goed alternatief voor gevonden. Je kan niet alleen een groot deel van hun aanbod online shoppen, maar ook advies op maat behoort tot de mogelijkheden.

Of je nu je werkplek een opfrisbeurt wil geven of je badkamer in een nieuw jasje wil steken: de medewerkers van Ikea geven je met plezier advies op maat. En dat helemaal gratis én vanop afstand. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is dit formulier invullen. Ikea neemt daarna contact met je op om een online afspraak van 30 minuten te maken. Zorg ervoor dat je de afmetingen van de kamer (inclusief deuren, ramen en stopcontacten) bij de hand hebt en laat je inspireren door zijn of haar advies. Overleg samen wat wel en niet kan, de medewerker beantwoordt met plezier al je vragen. Na je afspraak heb je zelfs de mogelijkheid om de items die online beschikbaar zijn en die je tijdens het gesprek hebt gekozen, meteen bestellen. Zo kan je binnen de kortste keren je interieur helemaal naar jouw smaak aanpassen!

Het bericht Dit bedrijf geeft gratis, virtueel en persoonlijk interieuradvies voor je kot verscheen eerst op Metro.