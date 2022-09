Verpleegster ging resoluut voor carrièreswitch: “Ik verdien fortuinen met mijn seksfilms” (foto’s)

Ebony Mystique, niet de echte naam uiteraard, begon ooit haar carrière als verpleegster, maar ruilde die job in voor eentje in de pornoindustrie. Een goeie beslissing, zo vindt ze achteraf gezien, want vandaag kan ze haar mama helpen om op pensioen te gaan.

De pandemie eiste haar tol, niet in het minst in de zorgsector. Voor één vrouw was de maat vol en nam ze de beslissing te stoppen met haar carrière als verpleegster en resoluut te kiezen voor die van actrice in seksfilms. Daarnaast is de Amerikaanse schone uit het Amerikaanse Connecticut ook model en fashion designer. Ooit ging ze zelfs viraal toen ze volledig topless over ‘de dijk’ van Venice Beach paradeerde.

2019

Het keerpunt voor Ebony was eind 2019. De onzekere tijden en de gigantische workload zorgde voor wrevel bij personeel en het woog mentaal ook zwaar door. “Ik werkte ontelbaar veel overuren en dat maakte het er niet makkelijker op”, zo vertelt ze in een interview. “Ik wilde eigenlijk een job dat plezant was, waar lichaamspositiviteit en zelfstandigheid naar voor kwamen en waarmee ik nog steeds mijn rekeningen kon betalen. Het was door een vriendin van me dat ik in de pornoindustrie gerold ben en vandaag kan ik goed op mijn eigen benen staan. Meer zelfs: ik help mijn mama met haar pensioen, waardoor ik me dubbel zo gelukkig voel!”, aldus Ebony. Foto: Instagram