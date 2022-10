Van ijskast naar knuffelkont in 5 stappen 

Moeilijkheden met intimiteit en nabijheid? Word jij wel eens een ijskast genoemd en ben je niet zo’n knuffelkont als je zou willen zijn? Of misschien wil je net dat je partner wat meer genegenheid toont? Met behulp van dit artikel is in no-time het ijs gebroken en kom je in touch met je vurige zelf!

Praat erover

Praten over liefde, seks en intimiteit is de eerste stap. Praten over deze onderwerpen kan misschien voor jou in het begin wel wat onwennig zijn, maar het loont. Zet dus alle schaamte opzij en start eventueel al eens met een gesprek met vrienden en niet per se je partner. Het lijkt wat taboe, maar in 2022 is het de normaalste zaak van de wereld om hierover te praten. Door luidop te benoemen waar je het moeilijk mee hebt, of wat jij spannend vindt is dus de eerste stap gezet. Merk je dat dit een te grote stap is voor je, dan kan therapie je eventueel helpen. Spreken met een professional over jouw gevoelens en kwetsbaarheden kan helend werken.

Ontdek wat jij leuk vindt

Dat jij een zogenaamde ijskast bent als het op liefde en intimiteit aankomt, is misschien gewoon omdat je nog niet hebt ontdekt wat jij echt leuk vindt. Tijd om je horizon te verruimen en te weten te komen wat de mogelijkheden allemaal zijn. Misschien ben jij wel into bdsm? Of rollenspel? No shame in that game! Een ideale manier om op je eigen tempo te ondervinden wat jouw dada is, is een bezoekje brengen aan een online shop die een ruim assortiment aan speeltjes aanbiedt. Je kan beginnen met een dildo, maar misschien is een kleine vibrator wel meer iets voor jou? Go nuts en bestel een paar uitdagende toys die je aandacht trekken.

Uit je comfortzone

Toegegeven, je grenzen verleggen en uit je comfortzone komen, het kan wel eens erg spannend zijn. Wie weet bevries je nog maar bij het idee je zo bloot te stellen met een seksspeeltje bij je partner. We raden je daarom aan eerst gewoon op jezelf de eerste stappen te zetten en dan pas je partner erbij te betrekken. Zo kan jij alvast wennen aan het idee van een speeltje in bed. En ontdek jij wat je écht fijn vindt. Natuurlijk kan het ook zijn dat jij het net prettig vindt je partner bij het ontdekkingsproces te betrekken. Dat zal je snel ontdekken!