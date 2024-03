Dit moet je weten als je voor het eerst lenzen gaat dragen

Als je start met het dragen van lenzen dan is dat best wel even wennen. Zeker als je altijd gewend bent geweest om een bril te dragen. Bij het indoen van lenzen vereist het dat je zorgvuldig en hygiënisch te werk gaat, en het kan een periode van aanpassing vergen. In dit artikel delen we essentiële tips voor wie begint met het dragen van contactlenzen.

Selectie van de geschikte lenzen

Alvorens je start met contactlenzen is het cruciaal om de juiste soort lenzen te kiezen. Het is niet aan te raden om zomaar enige contactlens te gebruiken. Factoren zoals de juiste sterkte, het hydratatieniveau, de zuurstofpermeabiliteit, en andere specificaties van de lens zijn van groot belang.

Het is daarom noodzakelijk je goed te laten informeren. Veel optiekzaken bieden de service om lenzen aan te meten. Echter, voor gedetailleerd advies is het raadzaam om een consult bij een optometrist te boeken, die gespecialiseerd is in het adviseren en aanmeten van contactlenzen. Het tarief voor een dergelijke meting varieert meestal tussen €40 en €80, exclusief de kosten van de lenzen zelf.

Aanschaffen van een proefpakket contactlenzen

Na het aanmeten door een opticien of optometrist, heb je vaak de mogelijkheid om een proefpakket van de voorgeschreven lenzen uit te proberen. Dit pakket bevat doorgaans één of meerdere paar lenzen en, indien nodig, lenzenvloeistof. Hiermee kun je ervaren hoe de lenzen zitten en functioneren voordat je een definitieve keuze maakt. Een tweede controle volgt meestal na een week om de juistheid van de sterkte te bevestigen.

Ook is het mogelijk om online lenzen te bestellen voor vrijwel alle types en soorten, mits je de specificaties volgt die door je specialist zijn voorgeschreven.

Je eerste keer lenzen inzetten

Vaak zal de specialist die de lenzen aanmeet demonstreren hoe je deze het beste kunt inzetten. Mocht je het vergeten zijn, hier zijn enkele stappen ter herinnering:

Zorg dat je handen schoon zijn voordat je de lenzen inzet. Was en droog je handen grondig voordat je de lenzen aanraakt en breng eerst je lenzen in alvorens make-up of gezichtscrème te gebruiken om de hygiëne te waarborgen.

Open het lenspakketje voorzichtig en verwijder de lens uit de vloeistof. Controleer of de lens niet binnenstebuiten is gedraaid; een correcte lens lijkt op een kommetje op je vinger. Mocht de rand omgekeerd lijken, keer de lens dan om.

Voor week- of maandlenzen, spoel de lens op dit moment af met schone lenzenvloeistof.

Het inzetten van de lens

Volg deze stappen nauwgezet, vooral in het begin:

Houd met de middelvinger van de hand waarmee je de lens wilt inzetten je onderste ooglid open.

Gebruik een vinger van de andere hand om het bovenste ooglid open te houden.

Plaats de lens met je wijsvinger in het midden van je oog, eventueel door iets omhoog te kijken en de lens net onder het midden te plaatsen.

Kijk naar beneden, laat je oogleden los en knipper een paar keer rustig om de lens op zijn plek te krijgen.

Wennen aan je lenzen

In het begin kunnen je lenzen ongemakkelijk aanvoelen. Dit is normaal; je ogen zijn nog niet gewend aan het vreemde object. Een goede manier om te acclimatiseren is door de draagtijd geleidelijk op te bouwen, beginnend met een paar uur per dag. Integreer het in- en uitdoen van je lenzen in je dagelijkse routine voor een soepele overgang. Mocht je last hebben van irritatie, houd dan oogdruppels die compatibel zijn met je lenzen bij de hand.

Opbouw van de draagtijd

Door stapsgewijs je draagtijd te verlengen, beginnend met een paar uur en dit uit te breiden over verschillende dagen, kun je geleidelijk wennen aan het gevoel van de lenzen. Begin bijvoorbeeld met ze een ochtend te dragen, neem ze daarna uit, en verleng de tijd dat je ze de volgende dagen draagt stapsgewijs. Dit proces helpt bij het comfortabel dragen van je lenzen gedurende de hele dag.

Hygiëne is key

Hygiëne is cruciaal bij het wennen aan en het dragen van contactlenzen. Zorg ervoor dat je altijd schoon te werk gaat, zowel bij het inzetten als bij het uitnemen van de lenzen. Dit voorkomt niet alleen irritatie maar ook mogelijke infecties.

Oogdruppels kunnen een redder in nood zijn voor momenten waarop je ogen geïrriteerd raken. Zorg ervoor dat je druppels kiest die geschikt zijn voor gebruik met contactlenzen, aangezien niet alle oogdruppels hiervoor bedoeld zijn.

Door deze stappen te volgen en geduldig te zijn met jezelf en je ogen, zul je merken dat het dragen van contactlenzen een routine wordt die gemakkelijk in je dagelijks leven past. Contactlenzen bieden veel voordelen, zoals een onbelemmerd zicht en de vrijheid om actief te zijn zonder de zorgen die soms bij het dragen van een bril komen kijken. Met de juiste zorg en aandacht kun je snel wennen aan je nieuwe zicht zonder ongemak.

Afbeelding van Martin Slavoljubovski via Pixabay