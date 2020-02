Wat is er romantischer dan uit het bord van je lief eten? Deze Valentijn brengen jullie Lady-en-de-Vagebondgewijs door in één van deze foodsharingrestaurants.

Cosma

Bij Cosma dineer je in een chique sfeer, dankzij de kunstwerken aan de muren. Het hoofdgerecht kiest ieder voor zich, maar de originele sides zijn om te delen. Ideaal als jij liever vlees eet en je date eerder vis of vegetarisch. De combinaties zijn dan ook eindeloos. Bestel gegrilde gamba’s op een bedje van pasta met boschampignons, salie en panchetta of lamskroon vergezeld van gegrilde venkel, geitenkaas en pijnboompitten. Loopt het water je al in de mond?

Befferstraat 24

2800 Mechelen

Sticks ’n Bowls

Dit voormalige pokébowlrestaurant heeft de jonge en vurige chef Yuki Kimura (26) onder de arm genomen. Het vuur in Yuki zal je ook terugvinden in de gerechten, geïnspireerd op de ‘Ring of Fire’, een hoefijzervormig gebied rond de Stille Oceaan waar aardbevingen en vulkaanuitbarstingen schering en inslag zijn. Je zal smaken herkennen uit Thailand, Vietnam, Korea… maar ook uit ons eigen landje. Zo wordt bloemkool gecombineerd met ansjovis en amandel, smaakt de rijst naar jasmijn en wordt de inktvis uit de Noordzee geserveerd met Soba noedels. Of deze vurige gerechten ook het vuur in je relatie weer doen aanwakkeren, is nog maar de vraag.

Oude Vaartplaats 35

2000 Antwerpen

Le Conteur

‘Le Conteur’ doet zijn naam alle eer aan. Je deelt hier niet enkel eten, maar ook verhalen. Elk gerecht vertelt immers een verhaal uit het Midden-Oosten, aan de hand van recepten die van generatie op generatie worden doorgegeven. In dit warme restaurant voel je je welkom, alsof je bij een familie thuis gaat eten. De obers vertellen je maar al te graag de geschiedenis van een gerecht en dansen van tafel tot tafel. Stop je niet vol met het heerlijke lamsvlees of de gegrilde octopus, want het dessert ‘Chaos au chocolat’ moet je proeven. Deze chocoladehemel wordt aan jouw tafel bereid en deel je met je geliefde. Voor een zwoele, Oosterse nacht: één adres!

Kiekenmarkt 32

1000 Brussel

Janne Vandevelde

