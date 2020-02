Kan jij wel wat qualitytime met je partner gebruiken? Als je eens diep in je buidel tast, staan er jou in deze vijf hotels prachtige uitzichten en een oorverdovende stilte te wachten. En dat ver weg van je smartphone, de kinderen en het huishouden.

Slapen in de lucht

Kan je een romantischere plek bedenken dan een vuurtoren? In menig Engels boek uit de romantische periode speelt zo’n toren langs de kust de hoofdrol. En nu kan jij er met je oogappel de nacht in doorbrengen! De Corsewall Lighthouse in Kirkcolm in Schotland is een origineel exemplaar uit de 18de eeuw, maar biedt vandaag de dag het comfort van een luxehotel. Nog steeds waarschuwt de vuurtoren schepen voor de gevaarlijke kliffen. Kijk hoe de woeste zee tegen de rotsen slaat en kruip gezellig met je lief in bed.

Slapen onder water

Word je liever wakker op een tropisch paradijs? Dan is het Manta Resort op het eiland Pemba, bij Zanzibar, jouw droombestemming. Het resort op zich is al hemels, maar wacht tot je de privésuite hebt gezien. ‘The Underwater Room’, zoals deze suite toepasselijk heet, bevindt zich 250 meter voor de kust en bestaat uit drie verdiepingen. Slapen doe je vier meter onder het zeeniveau, met zicht op het koraalrif en de kleurrijke vissen, zonnen doe je in open zee op de bovenste etage. Op de dag van aankomst brengt een bootje je naar je privé-eiland. Zo’n onbewoond eiland zien wij ook wel zitten!

Slapen onder de grond

Als je een nachtje in de zilvermijn van Sala in Zweden boekt, plan je maar beter geen ruzie met je partner. Uit een kamer die zich 155 meter onder de grond bevindt, kan je immers écht niet weg. Daarmee is de suite in de mijn het diepste hotel ter wereld. Voor je aan je lot wordt overgelaten, krijg je een geheimzinnige rondleiding in de mijn van een gids met toorts. Van de 16de eeuw tot 1908 werd hier zilver gewonnen. In de koele, donkere gangen met een ondergronds meer waan je je haast in een horrorfilm. De gids laat jullie ’s nachts helemaal alleen achter in de mijn, met een overlevingspakket én een fles champagne. Slapen – of een andere activiteit – doen jullie in een zilveren kingsizebed, dat strategisch in een hoekje van de mijn staat waar een warme luchtstroom voor een aangename 18 graden zorgt. Het spreekt voor zich dat je smartphone zo ver van de buitenwereld geen bereik heeft, dus jullie hebben enkel oog voor elkaar…

Slapen tussen het ijs

In dit ijshotel moet je dicht bij elkaar kruipen om het warm te krijgen. Je slaapt immers in een constructie die volledig bestaat uit ijs en sneeuw. Zelfs de bedden zijn bevroren blokken. The Hôtel de Glace aan de rand van Quebec is het enige ijshotel van Noord-Amerika. Vanzelfsprekend overnacht je er enkel in de winter. Je kan er ijssculpturen bewonderen, een trouwfeest geven in de grote hal, een cocktail drinken uit een glas gemaakt van – jawel – ijs, van de ijsbaan glijden en een romantisch moment beleven in de winterwonderspa. Als je hier niet zen van wordt, dan weten we het ook niet meer.

Slapen onder de sterren

Voor een unieke overnachting moet je niet per se naar de Himalaya of de savanne trekken. Ook in ons landje vind je hotels waar je je alleen op de wereld voelt. In Erezée, vlakbij Durbuy, slaap je in een doorzichtige luchtbel, waardoor je vanuit je bed naar de sterrenhemel kan staren. Je privéoptrekje ligt in een idyllische tuin met vijver, waar je geen last hebt van pottenkijkers. Naast de ‘slaapbel’, heb je ook een bel met een toilet en een lavabo. ’s Ochtends worden je geliefde en jij verwend met een stevig ontbijt met eitjes, Ardense ham en verse confituur uit Durbuy. Glamping 2.0!

