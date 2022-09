Tiener gooit haar leven overhoop en valt spectaculair af: “Ik kan het nog steeds niet geloven” (foto’s)

Een Australisch meisje gaat de wereld rond met haar spectaculaire metamorfose. Josephine Desgrand was 16 jaar oud toen ze besliste om af te vallen. Ze woog toen 127 kilogram, was 1,74m groot en voelde zich enorm ongelukkig.

Op Instagram deelt ze haar verhaal: “Hallo, ik ben Josephine Desgrand. Dit is mijn reis naar een gezondere en fittere ‘ik’. Ik ben 18 jaar oud en weeg momenteel 60 kilogram en ben 1,74m groot. Twee jaar geleden woog ik 127 kilogram en besliste ik om mijn leven overhoop te gooien. Ik ging een koolhydraatarm dieet aan en at geen suikers meer voor twee jaar lang. Na zes maand nam ik natuurlijke suikers op. In het eerste jaar verloor ik 63 kilogram. Tijdens die twee jaren heb ik het ongelooflijk moeilijk gehad, maar ik heb er steeds weer voor gekozen om mezelf terug op te pikken en door te gaan. Positief blijven is de boodschap”, aldus Desgrand.

Twijfel

In een andere Instagram-post vertelt ze ook over haar omgeving. “Mensen rond me twijfelden aan me. En het zijn net zij die me extra aanmoedigden om door te gaan. Niemand geloofde dat ik het kon en ik wilde hen het tegendeel bewijzen. Ik heb dit Instagram-kanaal gemaakt om anderen te inspireren en te motiveren. Lichaamspositiviteit betekent dat je je lichaam accepteert en dat je je comfortabel voelt in je huid, niet dat je jezelf moet straffen. En het is nu dat ik me volledig comfortabel voel”, zo vertelt Desgrand.

Foto: Instagram