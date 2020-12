Kerstkaartjes sturen, voor sommigen is het een traditie die ze nooit overslaan, voor anderen is het iets wat hun ouders deden, maar wat ze zelf niet meteen zouden doen. Dit jaar is echter een specialleke. We kunnen veel vrienden en familie niet in den lijve zien en dus is een kerstkaartje een leuke manier om hen alsnog te laten weten dat je aan hen denkt.

Dat betekent dat er dit jaar heel wat extra kaartjes worden verstuurd. Kerst is niet meer veraf en als je jouw exemplaren nog niet hebt geschreven en op de post hebt gedaan, is het dus hoog tijd om daar werk van te maken. Uiteraard is het coronavirus nog alom aanwezig, dus is het wel zo netjes om wat extra maatregelen in acht te nemen. Perpetua Emeagi, professor biologie aan de Liverpool Hope University, geeft tips aan Metro UK over hoe je je kerstkaartjes helemaal coronaproof verstuurt en ontvangt.

Versturen

Als je zelf achter de schrijftafel kruipt, is het belangrijk om hygiënisch te werk te gaan. Dat betekent dat je je tafel voor je begint ontsmet en dat je je handen grondig wast vooraleer je naar de pen grijpt. En je wist het misschien al, maar aan een envelop likken om die dicht te maken is niet helemaal coronaproof. Houd dus een vochtige spons bij de hand zodat je daarmee over de rand van de envelop kan gaan om die dicht te maken. Hetzelfde geldt trouwens voor postzegels.

Ontvangen

Er zijn verschillende manieren waarop je te werk kan gaan. Emeagi adviseert om je post na ontvangst onmiddellijk te openen, te lezen en in de vuilnisbak te gooien. En daarna was je uiteraard je handen. Zo ben je er zeker van dat de kaartjes het virus niet mee naar binnen brengen. Vind je dat een beetje cru, dan kan je je post ook enkele dagen in ee afgesloten plastic zak laten liggen alvorens je kaartjes te openen. Zo ben je er zeker van dat er geen virusdeeltjes meer op het papier aanwezig zijn.

