“Sinds de geboorte van onze baby hebben we geen seks meer. Ze stelt zelfs voor om het bij iemand anders te zoeken”

Een man klaagt dat hij sinds de geboorte van zijn kind geen seks meer heeft met zijn vrouw. Hij vraagt zich af wat hij daar aan kan doen.

De man doet zijn verhaal op Mumsnet, een forum gericht op ouders. Hij legt uit dat zijn vrouw en hij drie maanden geleden een kindje kregen. Sindsdien is er geen vuur meer in de slaapkamer en dat zorgt bij hem voor frustraties. “Ik ben seksueel gefrustreerd. Ik werk fulltime en ik probeer zoveel mogelijk te helpen zodat ze zich kan ontspannen, maar het helpt niet. We hebben erover gepraat, maar het is momenteel een gevoelig onderwerp, dus heb ik het op een speelse manier proberen aan te brengen, maar tevergeefs. Mijn vrouw heeft altijd een laag libido gehad. In het begin stelde ze zelfs voor om seks bij iemand anders te zoeken. Dat wilde ik niet omdat ik monogamie heel serieus neem”, klinkt het.

Tijd geven

Er kwamen heel veel reacties op zijn situatie, al raden de meesten hem aan om geduld te hebben na zo’n grote verandering in hun relatie. “Drie maanden na de geboorte is helemaal niet lang. Wees niet zo ongeduldig”, “Geef het tijd en wees begripvol. Jullie vormen samen een team en voeden jullie gezin op. Je moet begrijpen dat je partner zich lichamelijk en geestelijk anders zal voelen”, en “Wees eerlijk tegen elkaar over jullie gevoelens, dat is de sleutel tot elk gezond huwelijk. Het is oké als ze nog niet klaar is voor seks. Het is oké als jij seks mist. Praat met elkaar”, lezen we onder meer in de reacties.

