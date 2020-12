Gemengde koppels scheiden vaker dan niet-gemengde koppels, maar dat verschil verdwijnt als het gemengd koppel vooraf samenwoonde. Dat blijkt uit een sociologisch onderzoek aan de UAntwerpen. “Voor koppels met een Turkse partner zien we zelfs dat gemengde koppels in vergelijking met niet-gemengde koppels veel lagere ontbindingskansen hebben wanneer ze eerst samengewoond hebben.”

Eerder onderzoek toonde al aan dat huwelijken tussen partners met een verschillende culturele achtergrond sneller en vaker op de klippen lopen dan huwelijken bij koppels uit dezelfde gemeenschap. Onderzoekers aan de UAntwerpen gingen na of de verschillende herkomst dezelfde rol speelt bij samenwonende koppels als bij getrouwde koppels.

Onderzoeksgroep

Sociologe Layla Van den Berg van de onderzoeksgroep Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid (CPFH) aan de UAntwerpen deed een steekproef bij meer dan 30.000 koppels uit de registers van de Belgische Sociale Zekerheid. Het ging om koppels die gevormd werden tussen 1999 en 2001, ze werden opgevolgd tot 2013. Specifiek keek ze naar koppels bestaande uit partners met Belgische, Zuid-Europese (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland), Turkse, Marokkaanse en Congolese/Burundese/Rwandese achtergrond.

Samenwonen loont

De resultaten bevestigen allereerst de eerdere studies: koppels die meteen huwden zonder eerst samen te wonen, gaan sneller en vaker uit elkaar wanneer de partners niet dezelfde herkomst hebben. “Maar als we de koppels die eerst samengewoond hebben, onder de loep nemen, zien we – eerder verrassend toch – heel andere resultaten”, benadrukt Van den Berg.

“Voor koppels waar een van de partners van Zuid-Europese, Marokkaanse, Congolese, Burundese, Rwandese afkomst is, zien we dat de verschillen verdwijnen. Voor koppels met een Turkse partner zien we zelfs dat gemengde koppels in vergelijking met niet-gemengde koppels veel lagere ontbindingskansen hebben wanneer ze eerst samengewoond hebben.”

Minder druk

Samenwonen kan met andere woorden gezien worden als een ‘proefhuwelijk’, waarbij partners kunnen nagaan of ze bij elkaar passen. “Ook voor samenwonende koppels die (nog) niet huwden, zien we dat gemengde koppels geen hogere scheidingskansen hebben”, zegt Van den Berg. “Voor gemengde koppels kan ongehuwd samenwonen een minder zichtbaar alternatief vormen vergeleken met het huwelijk. Daardoor kan het zijn dat deze koppels minder druk van familie of vrienden ondervinden of afkeurende reacties op de relatie geminimaliseerd worden, waardoor ze niet noodzakelijk vaker uit elkaar gaan dan niet-gemengde koppels.”

