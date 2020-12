Eén ding is zeker: de eindejaarsfeesten worden speciaal. Geen familiereünies of party’s met een hele hoop vrienden. Je zal het gezellig moeten maken met je gebruikelijke bubbel. Hier zijn enkele tips om toch een minimum aan sociaal contact te hebben.

Camille Goret

De simpelste oplossing: kerst in maatje XS

Het belangrijkste om te onthouden is dat we kerst dit jaar vieren in een heel beperkt gezelschap, met één gast (enkel alleenstaanden mogen 2 personen uitnodigen). Die aankondiging was een harde klap, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is onverbiddelijk: «Meer kan niet.» En de politie heeft al gewaarschuwd dat ze feestjes zal stilleggen bij nachtlawaai. De simpelste manier om het hoofd niet te breken over de organisatie van een feestje is dus de regels volgen en een leuke avond doorbrengen met je bubbel. Ja, nog maar eens een avond met dezelfde mensen… Hopelijk heb je een leuke bubbel!

De oplossing voor familiefeesten: telekerst

Je wil kerst niet vieren zonder opa, oma, de kleinkinderen, neefjes, nichtjes, ooms en tantes? Dan is er nog altijd de technologie! Videoconferencing maakt intussen deel uit van ons dagelijkse leven. Zoom, Skype, WhatsApp en een heleboel andere tools zijn allang niet meer het voorrecht van de jongere generaties. Iedereen gebruikt ze nu. En als we voor het werk vergaderen via Zoom, waarom dan niet tijdens het kerstfeest?

Wees creatief. Iedereen kookt zijn eigen gerecht, bereidt zijn eigen aperitief en dient op zoals hij wil. Dat is wat meer werk, maar je bent wel zeker dat je eet en drinkt wat je lekker vindt. Kers op de taart: als je de meeting zelf organiseert, kan je een deelnemer ‘muten’ of gewoon buitengooien als hij/zij een opmerking maakt die niet naar je zin is.

Idem voor oudejaarsavond. Toegegeven, dat is verre van ideaal, maar als we tijdens de eerste lockdown konden wennen aan de Skype-apero, dan moet dat nu ook nog eens kunnen!

De oplossing voor verstokte feestvarkens: buiten vieren

Ben je de gelukkige eigenaar van een tuin? Dan zou je kunnen overwegen om een paar vrienden uit te nodigen en samen te vieren met respect voor de gezondheidsregels. «Zo vermijd je gesloten ruimtes, waar het virus zich sneller verspreidt. Familie of vrienden buiten zien, kan een manier zijn om de eindejaarsperiode samen door te brengen en toch de aanbevelingen van het overlegcomité te volgen», zegt de woordvoerder van het Crisiscentrum.

Maar je moet dan wel heel streng zijn, zegt hij er meteen bij. Dat betekent het aantal gasten (vier) respecteren en minstens 1,5 meter afstand houden. Je moet dus genoeg vuurkorven voorzien, zodat niet iedereen samentroept rond dezelfde. Bovendien moeten je gasten in de tuin geraken zonder door het huis te gaan. Ze kunnen met andere woorden ook niet naar het toilet. Tot slot mag de fles bubbels niet doorgegeven worden en moet iedereen voor klokslag middernacht thuis zijn. Heb je er nog altijd zin in?

De sociale oplossing: gaan wandelen

Aangezien we buiten wel mogen afspreken met maximum vier personen en een tuinfeest een heel gedoe is, is een kerst- of nieuwjaarswandeling in het bos of park misschien wel een oplossing. Drankjes meebrengen (thee, koffie, bier, glühwein…), afspreken aan de ingang en jullie zijn vertrokken. De enige beperking, zegt het Crisiscentrum, is ervoor te zorgen dat niet iedereen op dezelfde plaats op hetzelfde moment rondwandelt. «Als je aankomt en je ziet dat er te veel volk is om voldoende afstand te houden, ga dan weer naar huis», aldus de woordvoerder.

Oudejaarsavond met Tomorrowland Je droomt er ongetwijfeld van op oudejaarsavond vrienden of familie te knuffelen en te feesten tot in de vroege uurtjes. Maar elke dag worden we met de neus op de feiten gedrukt: «Dat zal dit jaar niet gaan.» Dan maar online feesten op Tomorrowland? Om het nieuwe jaar al dansend in te zetten, organiseert het festival een virtueel ‘Tomorrowland 31.12.2020’. 24 artiesten sieren de line-up, onder wie Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Martin Garrix en Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic. De party wordt wereldwijd uitgezonden, aangepast aan ieders tijdzone. Het evenement is de opvolger van ‘Tomorrowland Around the World’, een virtueel alternatief voor de geannuleerde editie deze zomer. Standaardtickets kosten 20 euro, maar er zijn ook speciale packages met geschenkdozen, confettikanonnen, vlaggen en cava. tomorrowland.com

