We kunnen er niet omheen: planten zijn lifesavers op heel wat gebieden. Ze geven je interieur een instant upgrade, ze zuiveren de lucht en ze geven je mentale welzijn een boost. Het is dan ook niet voor niets dat we met z’n allen massaal naar de winkels rennen om nog een plant, en nog een, en nog een in te slaan.

Jammer genoeg zitten er ook minder mooie kanten aan je planten. Tijdens het kweekproces loopt er weleens iets mis, waardoor een plant een beetje raar groeit of waardoor er een bruin blad aan zit. Omdat plantenkwekers alleen perfecte exemplaren willen afleveren, worden die ‘misbakseltjes’ vaak gewoon weggegooid.

Verrassing

Jammer, want elke rasechte plantenliefhebber weet dat een plant er mits de nodige liefde snel weer bovenop kan komen. Online plantenwinkel Plantje.nl start daarom met de verkoop van de Groene Kneusjes-plantenbox. Die bevat een verrassingsinhoud van 50 à 60 euro en kost je 17,50 euro. Alle planten in de box hebben een schoonheidsfoutje, maar kunnen nog gered worden. Op die manier hoopt de webshop dat er minder planten onnodig in de vuilnisbak belanden, want al die restproducten zijn niet bepaald goed voor het milieu. En zorg je goed voor je Groene Kneusjes, dan heb je binnen de kortste keren een huis gevuld met groen en dat voor een spotprijs.

