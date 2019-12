Deze maand is de kerstboom een onmisbaar accessoire in je huis. Maar wist je dat ook insecten dol zijn op jouw boom? Zie je dikke bruine bollen tussen de groene takken, dan zouden die wel eens honderden bidsprinkhaaneitjes kunnen huizen.

De bruine ‘brokken’ lijken een beetje op dennenappels, waardoor ze niet meteen opvallen tussen je kerstdecoratie. Maar ze vormen eigenlijk een cocon die elk moment kan veranderen in een ware insecteninvasie. Als je de nesten niet meteen verwijdert, zouden ze wel eens sneller dan verwacht uit kunnen komen door de verwarming in je woonkamer. De warme lucht creëert immers de perfecte omgeving voor de eitjes om uit te breken.

Ene Daniel kan ervan meespreken. Hij trof honderden babysprinkhanen aan die zich een weg baanden door zijn huis. “Als je een bruine massa, in de vorm van een walnoot of een ei, in je kerstboom ziet, knip de tak dan af en leg die in je tuin. Er zitten immers zo’n 200 eitjes van bidsprinkhanen in”, waarschuwt hij op Facebook.

Vrolijk (insectenvrije) kerst!

