Waar bij sommigen de kerstversiering al weken hangt en Mariah Carey op repeat staat, krijgen anderen een naar onderbuikgevoel als ze alleen maar dénken aan de feestdagen. Een meerderheid van de millennials gaat stiekem liever op vakantie dan dat zij de feestdagen vieren, blijkt uit onderzoek van Anderzorg.

De reden: 40% van de millennials vindt het moeilijk om tijdens de feestdagen te genieten, omdat ze druk voelen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De feestdagen zijn – natuurlijk – ook goed volgepland. Een derde van de vrouwen en 39% van de mannen heeft meer dan zeven activiteiten gepland tijdens de feestdagen. Zoveel schoonouders kan niemand aan, toch?

Stress

Volgens Reine Rek, lifecoach en praktisch filosoof, is het niet meer dan logisch dat millennials stress ervaren tijdens de feestdagen. “Het is namelijk echt van onze tijd om dingen van jezelf te moeten. Om bij alle feestjes aanwezig te zijn, een leuk cadeautje voor onder de boom te hebben en supergezellig te zijn tijdens het kerstdiner.”

Maar, die druk zit het genieten tijdens de feestdagen in de weg. Want het is natuurlijk ook leuk en gezellig om met familie of vrienden te zijn, cadeautjes uit te pakken en lekker te eten. Gelukkig heeft Rek tips over hoe je tóch van kerst kan genieten. “Het is belangrijk om te ontdekken waar jíj van geniet. Lekker eten bijvoorbeeld, of contact met anderen. Wanneer je daar achter bent, kan je zorgen dat dat ook hetgeen is waar jij je op kan focussen.”

Vraag op tijd om hulp

Zorg bijvoorbeeld dat jij degene bent die het hoofdgerecht verzorgt tijdens het kerstdiner, en dat iemand anders een leuk cadeautje fikst. “Roep ook vooral om hulp als je er tegenop kijkt”, adviseert Rek. En wat betreft die vele feestjes: maak keuzes. Je hoeft écht niet overal bij te zijn. “Focus op de dingen waar jij invloed op hebt. Je kunt er niet voor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft tijdens dat gevreesde kerstdiner, maar je kan je wel leuk kleden, met mensen praten en lekker eten maken.”

En, misschien wel nog belangrijker: “Probeer van het moment te genieten.” Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar geen nood: Rek weet precies wat je te doen staat. “Concentreer je op je lichaam en wees je bewust van wat je op dat moment meemaakt. Van het eten bijvoorbeeld. Houd je niet in, accepteer je schuldgevoel dat je veel te veel eet en eet langzaam en bewust.”

Bron: Metro Nederland

Het bericht Millennials gaan liever met vakantie dan thuis Kerstmis te vieren verscheen eerst op Metro.