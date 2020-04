Sommige mensen leggen tijdens het rijden hun hand op de versnellingspook. Dat blijkt echter niet zo goed te zijn voor je auto. De versnellingsbak kan daardoor sneller verslijten.

Mensen die over een handgeschakelde auto beschikken, hebben weleens de neiging om hun versnellingspook vast te houden tijdens het rijden. De Britse Wegenwacht heeft op haar website echter meegedeeld dat dat geen goed idee is. Het is niet alleen onveilig – je moet je stuur immers met beide handen vasthouden – maar het is tevens schadelijk voor de versnellingsbak van je wagen.

Wrijving

Als je de versnellingspook voortdurend vasthoudt, kan de schakelvork van de versnellingsbak immers tegen de draaiende delen van de bak drukken. Die wrijving kan ervoor zorgen dat de versnellingsbak sneller slijtage vertoont. Dat geldt ook op het moment dat je voor het verkeerslicht staat. Je schakelt dan best meteen naar neutraal en laat de koppeling meteen los.

Het bericht Om deze reden hou je de versnellingspook maar beter niet vast tijdens het rijden verscheen eerst op Metro.