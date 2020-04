Nu iedereen moet binnenblijven, slaat de verveling weleens toe. Daarom stellen we regelmatig een nieuw bordspel voor om met het hele gezin te spelen. Veel plezier!

Zijn jouw reflexen bijna magisch en zie jij jezelf als winnaar wanneer je in de spiegel van Neregeb kijkt? Goed, want het populaire kaartspel Dobble van Zygomatic Games is er nu ook in Harry Potter-thema.

Met Dobble steek je je tegenstanders een loef af dankzij jouw razendsnelle reflexen. In de doos zitten 55 kaarten met telkens 8 symbolen uit het Harry Potter-universum. Je hebt dus zeker geen toverdrankje nodig om alle verschillende spelelementen meester te worden.

Hedwig

Iedere speler start met een bedekte kaart voor zich. De andere kaarten worden op een stapel in het midden van de tafel gelegd. Het spel begint zodra iemand de bovenste kaart van de stapel in het midden omdraait zodat de 8 symbolen zichtbaar worden. Vervolgens moeten de spelers tegelijkertijd hun eigen kaart omdraaien. Vanaf dan is het een kwestie van snel kijken en handelen.

Je moet zo snel mogelijk een symbool op jouw kaart spotten dat ook op de kaart in het midden voorkomt. Fladdert Hedwig de uil bijvoorbeeld zowel op de centrale kaart rond als op de jouwe? Roep dan zo snel mogelijk zijn naam vooraleer iemand anders een match kan vinden.

De speler die als eerste het enige overeenstemmende symbool kan vinden, krijgt de centrale kaart en speelt daarmee verder in de volgende ronde. Zo ga je door totdat de centrale stapel volledig weggespeeld is. De speler met de meeste kaarten wint.

Ons verdict

Hoewel Dobble allesbehalve ontspannend is, is dit spel een echte partystarter. Omdat de spelregels zo eenvoudig zijn, verlies je geen tijd met een ellenlange speluitleg.

Rufus Verswijvel

