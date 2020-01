Wijnliefhebbers aller landen hebben nu nog een reden om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden: de productie van hun geliefkoosde drank wordt bedreigd door de klimaatopwarming. Een stijging van de gemiddelde temperatuur met 2°C kan leiden tot een productieverlies van 56%, zeggen experten.

Onderzoekers van de universiteit van Alcalá hebben bestudeerd welk soort land geschikt is voor de elf populairste variëteiten van wijndruiven. Ze ontdekten dat een opwarming van 2 graden Celsius boven pre-industriële niveaus – een stijging die we wereldwijd wellicht zullen overtreffen – zou resulteren in een verlies van minstens 56% van geschikt land binnen de huidige wijnbouwgebieden.

De wetenschappers waarschuwen wel dat dat sommige wijnproducerende landen de klimaatverandering harder zullen voelen dan anderen. Zo zullen Spanje en Italië bij een temperatuurstijging van 4°C maar liefst 90% van hun wijnbouwgronden verliezen.

Populaire soorten

Vooral de populaire druivensoort Trebbiano Toscano heeft zwaar te lijden onder de klimaatverandering. Deze variëteit is een belangrijk bestanddeel van diverse wijnen als bordeaux of chianti en is het hoofdingrediënt van cognac en balsamicoazijn. De onderzoekers verwachten dat maar liefst drie kwart van de geschikte landbouwgronden voor deze druif zullen verdwijnen bij een gemiddelde temperatuurstijging van 2°C. Voor rieslingwijn is het risico niet veel lager: 66% van de landbouwgronden waar je deze wijn kan verbouwen, riskeren te verdwijnen.

Opwarming beperken

Toch is alle hoop nog niet verloren, zegt het team van onderzoekers. “Het is nog steeds mogelijk om de huidige wijnbouw aan te passen aan het veranderende klimaat. Daarbij is het vooral belangrijk om diverse soorten aan te planten. Maar we moeten toch proberen om de klimaatopwarming zo goed als mogelijk binnen de perken te houden. Hoe meer ons klimaat opwarmt, hoe moeilijker de wijnstokken zich aanpassen aan de hogere temperaturen”, verklaart hoofdauteur Ignacio Morales-Castilla in The Guardian.

Het bericht OH NEE. Klimaatopwarming kan leiden tot wijntekort verscheen eerst op Metro.