Een sekskamer is de nieuwste (en ongetwijfeld heetste) trend voor 2020. Sexperten adviseren om een aparte kamer in te richten waar je ongestoord de liefde kan bedrijven.

Ooit was de slaapkamer de plaats waar je sliep en de oudste beweging ter wereld maakte. Nu is het de plaats geworden waar je tv kijkt, je smartphone oplaadt en een overvolle wasmand omverstoot als je ’s nachts naar het toilet gaat. En als je kinderen hebt is de slaapkamer ook de plaats waar je ’s ochtends ruw ontwaakt.

Opwinding

Sexperten menen dat een aparte sekskamer je liefdesleven extra pit kan geven. Een bijkomend voordeel is dat je na een vrijpartij niet meer je slaapkamer hoeft op te ruimen voor ongewenste bezoekers. “Als het moeilijk voor je is om je slaapkamer romantisch in te richten, is een sekskamer een schitterend idee”, legt de Britse psychotherapeut Lucy Beresford uit in The Guardian. “Je kan die kamer naar hartenlust inrichten, bijvoorbeeld als een hotelkamer. Wat ook leuk is, is dat het plezier al onderweg begint. Wanneer je naar de sekskamer gaat, ontstaat er vaak al een gevoel van opwinding.”

Plaatsgebrek

Maar wat als je geen plaats hebt voor een aparte sekskamer? Dan is er nog altijd de slaapkamer, zegt relatietherapeut Silva Neves. “Zorg ervoor dat je slaapkamer opgeruimd is, maak er een romantische plek van. Als je kinderen hebt, leer je ze best dat ze nooit de slaapkamer mogen betreden zonder te kloppen.”

Een paar goedgekozen attributen kunnen helpen om een romantische sfeer in je slaapkamer te creëren, vervolgt Neves. “Zet een paar kaarsen op je nachtkastje, hang een pikante foto aan de muur of leg een paar seksspeeltjes op bed. Je kan deze zaken altijd in een kast of doos leggen wanneer je klaar bent.”

