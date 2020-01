Wierook is even schadelijk als een sigaret. Van zodra je wierook aansteekt, verspreidt er zich een aangename geur maar ook tal van ongewenste en soms erg schadelijke stoffen in huis. Dat blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop.

Wierookstokjes en -kegels worden weldadige eigenschappen toegeschreven, zoals ‘natuurlijk’, ‘positieve energie’ en ‘zuiverend’. Ze worden ook vaak geassocieerd met welzijn en meditatie.

Kankerverwekkend

Of ze nu een natuurlijke of synthetische oorsprong hebben, van zodra je wierook aansteekt, verspreiden er zich tal van ongewenste en soms erg schadelijke stoffen in huis, blijkt uit het onderzoek van Test Aankoop. Sommige stoffen, zoals benzeen en formaldehyde, zijn volgens de consumentenorganisatie zelfs kankerverwekkend.

Ook napthaleen, dat bij verbranding vrijkomt, wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek gezien als cancerogeen. ‘De vrijgekomen fijnstofdeeltjes zijn schadelijk voor onze ademhaling en ook acroleïne is een erg irriterende stof. Tenslotte komt bij wierook ook koolstofmonoxide vrij. Al deze soorten uitstoot kunnen leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en irritatie van ogen en longen’, benadrukt Test Aankoop.

De organisatie selecteerde steekproefsgewijs een aantal wierookproducten uit het immense aanbod dat beschikbaar is in winkels en online en ging in een labo na of er giftige stoffen vrijkwamen als we ze aangestoken werden. Hoewel het producten zijn die voor een ‘weldadige sfeer’ moeten zorgen, kwamen er in elk van de attributen schadelijke stoffen vrij. Vooral de uitstoot van benzeen, formaldehyde, acroleïne en koolstofmonoxyde baart Test Aankoop zorgen.

Gevaar voor volksgezondheid

De consumentenorganisatie bracht de overheid hierover al op de hoogte na tests in 2004 en 2013. ‘Zes jaar later moeten we echter op grond van onze analyse vaststellen dat de verontreiniging van de lucht in huis een groot probleem vormt voor de volksgezondheid’, klinkt het bij Test Aankoop.

De consumentenorganisatie vraagt de federale overheidsdienst Volksgezondheid de onmiddellijke terugtrekking van de markt van de acht onderzochte wierookproducten. Test Aankoop wil ook een verbod op de verkoop van wierookstokjes voor personen onder de 18 jaar, zoals het geval is voor sigaretten. Bijkomend vraagt de organisatie een reclameverbod en duidelijke etikettering met de risico’s van de producten in kwestie.