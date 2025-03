Spring ready: zo stem je je beauty routine af op de zomer

Hoera, de lente komt eraan! Dat wil zeggen dat het bijna weer tijd is voor zonnige dagen, terrasjes en gezellige avonden buiten onder een dekentje.

Maar het betekent ook dat je beauty routine een upgrade kan gebruiken. Je huid en haar worden in de lente en zomer namelijk vaak blootgesteld aan zon, hitte en zout water, dus ze hebben in deze seizoenen nét dat tikkeltje meer zorg nodig. Met deze handige tips ben je helemaal klaar om te stralen deze lente!

Less is more

Wanneer de temperaturen stijgen, wil je niet onder een dikke laag make-up zitten. Kies liever voor lichte en ademende producten zoals een getinte dagcrème met SPF in plaats van een zware foundation. Zo bescherm je je huid én houd je je look fris en natuurlijk. Een vleugje waterproof mascara en een hydraterende lippenbalsem met SPF maken het helemaal af.

Bescherm je huid tegen de zon

Goede zonnebescherming is de nummer één must in je beauty routine. Smeer elke dag een zonnecrème met minstens SPF 30, zelfs op bewolkte dagen. Vergeet ook niet om je handen, hals en oren mee in te smeren. Een aftersun met aloë vera helpt om je huid te kalmeren en te hydrateren na een dag in de zon.

Hydrateer

Door de warmte en de zon droogt je huid sneller uit. Hydrateer daarom van binnenuit door voldoende water te drinken en kies voor verzorgingsproducten met ingrediënten zoals hyaluronzuur en glycerine. Een verfrissende gezichtsspray in je tas is een lifesaver op warme dagen!

Zorg voor je lokken

Je haar krijgt het zwaar te verduren door zon, zee en chloor. Gebruik daarom beschermende sprays met uv-filter en vermijd overmatig gebruik van hitte tools. Heb je snel last van droge lokken? Dan kan het helpen om elke week een voedend haarmasker te gebruiken. Ook de juiste haarproducten kunnen een wereld van verschil maken voor gezond en glanzend haar in de lente. Maar hoe kies je je haarproducten? Wel, ga voor producten die afgestemd zijn op jouw haartype en bescherming bieden tegen zon en uitdroging.

Zomerse geuren en lichte texturen

De lente en zomer zijn het ideale seizoen om over te schakelen op lichtere en frissere geuren in je parfumcollectie. Zware, kruidige geuren kunnen te intens zijn in de warmte. Body mists met citrus, kokos of bloemen zorgen voor een zomers en luchtig effect. Ook qua skincare kan je overstappen op lichtere texturen, zoals een gel-crème in plaats van een dikke body butter.

Verzorg je voeten en nagels

Slippers en sandaaltjes vragen om verzorgde voeten. Scrub je voeten dus regelmatig en hydrateer ze goed om droge plekjes te voorkomen. Een vrolijke kleur op je teennagels maakt het helemaal af!

Foto: Tim Mossholder via Pexels