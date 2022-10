“Mijn papa was over zijn toeren toen ik voor een carrière als erotische actrice koos. En daarna werd hij mijn manager!”

Dat Kimmy Granger een moeilijke jeugd heeft gehad, dat zegt ze zelf in een interview in een podcast waarin ze het heeft over de alcoholverslaving van haar mama. In één adem geeft ze ook toe dat haar carrière als pornoster haar band met haar vader hechter heeft gemaakt.

Granger bekent dat haar ongebruikelijke carrière een grote impact heeft gehad op haar familie, maar zegt ook dat haar vader niet trotser kan zijn dan hij vandaag is. Ooit begon ze als een exotische stripper, maar toen ze in haar jonge twintiger jaren was, maakte ze de shift naar de pornowereld. Sindsdien is ze één van de vaste namen in de industrie en werken de grootste productiehuizen met haar samen.

”Moeilijk”

Haar vader had het er in eerste instantie wel erg moeilijk mee, zo zegt ze zelf. “Wanneer hij het ontdekte, was dat een puur traumatische ervaring voor hem. Hij wilde gewoon ter plekke sterven en vroeg zich af waar en wanneer hij het fout had gedaan als papa”, aldus Granger. “Ik wil nooit dat hij denkt dat ik de porno ben ingegaan om hem te kwetsen. Ik doe dit omdat ik dit graag wil doen. Nu hij gewend is aan het idee, is hij best trots op me, omwille van het feit dat ik een gelukkig en stabiel leven leid. Je zou kunnen zeggen dat porno ons dichter bij mekaar heeft gebracht. Meer zelfs: hij is nu officieel mijn manager en houdt zich bezig met de business-kant van het verhaal.”

Foto: Instagram