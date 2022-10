DIT zijn de 10 emoji’s die verraden dat je ‘oud’ bent (foto)

Wel, laat dit dé test zijn vandaag waardoor je te weten komt dat je ‘oud’ bent. Althans, volgens generatie Z toch, de mensen die vandaag tussen de 12 en 26 jaar oud zijn. Zij hebben in een bevraging aangegeven welke 10 emoji’s verraden dat je tot een oudere generatie behoort.

Er zijn honderden emoji’s te vinden in onze apps, of het nu om Whatsapp gaat, een simpele SMS, een DM via Instagram of TikTok of een berichtje via Tinder. En blijkbaar zegt je gebruik van specifieke emoji’s wel wat over je leeftijd, of dat is toch wat de zogenaamde ‘generatie Z’ beweert. Een bevraging op Reddit van een 24-jarige man toont aan dat bepaalde emoji’s verraden dat je wel wat meer jaren op je teller hebt staan.

Duimpje omhoog

En het moet gezegd: het zijn best vaak voorkomende en we hadden er zelf geen idee van dat ‘de jeugd’ deze niet of minder gebruikt. Want wat te denken van het ‘duimpje omhoog’ of het ‘rode hartje’? ‘Klappende handjes’ of het ‘aapje dat z’n ogen bedekt’ is ook not done tegenwoordig bij jongeren. Net als het ‘lachende poepje’ en het ‘groene vinkje’. Niet dat je nu in allerijl andere emoticons moet opzoeken en gebruiken, maar het geeft de kleine dingetjes wel een ander perspectief. Hieronder alvast de volledige lijst aan emoji’s die verraden dat je niet tot ‘gen Z’ behoort.

Foto: Whatsapp