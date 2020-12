Lekker uitgebreid eten met hier en daar een drankje. Niets zo gezellig als kerst, zelfs in coronatijden. Maar hoe feestelijk deze dag ook is, het kan niet ontkend worden dat er op deze zalige feestdag ook veel vlekken op je kleding ontstaan. De huishoudelijke hulpen van Helpling geven je tips en tricks om de meest typische ‘kerstvlekken’ te bestrijden.

1. Rode wijn

Je moet snel handelen als er eenmaal rode wijn is gemorst. Alleen zo voorkom je dat het voor altijd in je kleding blijft zitten. Spoel het kledingstuk uit met een ruime hoeveelheid bruiswater: het koolzuur lost de vlek op. Dep de vlek vervolgens langzaam met een katoenen doek. Herhaal dit proces meerdere keren en wees geduldig. Opgelet: het is echt een kwestie van deppen, als je wrijft, trekt de rode wijnvlek alleen maar verder in het materiaal.

2.Verbrande jus

Zet de pannen voor de afwas in heet water. Voeg een scheutje afwasmiddel of azijn toe en laat alles een half uur weken. Dat geeft jou de tijd om even te verteren. Gebruik daarna keukenpapier om de etensresten voorzichtig weg te wrijven. Het is verstandig om hele sterke chemicaliën te vermijden. De kans is er groot dat de beschermlaag van je pan verdwijnt.

3. Kaarsvet op je vloer

Er is geen kerstsfeer zonder kaarslicht! Dit kan snel omslaan als er kaarsvet op je prachtige houten vloeren druppelt of überhaupt als er ergens kaarsvet op komt. Als je er snel bij bent, giet dan kokend water op een poetsdoek en laat het voorzichtig over de vlek lopen. Wanneer het kaarsvet er al een tijdje ligt, dan is het handig om het uitgeharde kaarsvet te verwijderen met een keramische schraper in de richting van de nerf. Leg vervolgens een vel bakpapier op de vlek en verwarm het gebied met een föhn tot het kaarsvet volledig is opgenomen. En voilà, weg is de vlek.

4. Roetvlekken

Mooi versierde kerstboom, een lekkere maaltijd en de haard die brandt. Klinkt als een scène uit een kerstfilm. Totdat de open haard roetvlekken in huis achterlaat. Mocht het nu zover komen dat de zwarte as op je shirt komt, gebruik dan geen water om het te verwijderen. Hierdoor wordt het roet vloeibaar en trekt het in je kleding. Het is beter om het geduldig uit te kloppen, als de vlek nog steeds zichtbaar is, doe het kledingstuk dan in de was.

5. Sprankelend bestek

Voor de feestelijke maaltijd moet je zilveren bestek zorgen voor nog meer kerst glamour. Maar wat als je op het laatste moment kalk ontdekt? Gebruik dit oude maar vertrouwde middeltje: een mengsel van houtas met wat citroensap. Het werkt echt. Wrijf het zilver in met het mengsel en veeg het af met een doek.

6. Meel en poedersuiker in je kleding

Of het nu gaat om het bakken van koekjes of het bereiden van een heerlijk dessert.Voor je het weet heb je iets poederigs op je kleding. Gelukkig zijn de vlekken gemakkelijk te verwijderen. Meestal zijn ze slechts oppervlakkig en kan je ze verwijderen door krachtig te tikken. Gebruik geen water, hierdoor verandert de poederachtige consistentie van bloem en suiker snel in een vochtige pasta die dieper in je kleding trekt.

7. Vettige (kerst)vlekken

De redder in nood van kledingstukken met vetvlekken is: afwasmiddel. Het bevat actieve stoffen die vet afbreken en zo uitwassen. Een druppel afwasmiddel op de vlek aanbrengen en goed naspoelen met water, zorgt voor een klein kerstwonder. De oplossing voor de hardnekkige geur van frituren na het feest luidt als volgt: vul platte kommen met azijn gemengd met warm water en verspreid deze door het huis. Maak je geen zorgen, de azijngeur verdwijnt snel en neemt andere onaangename geuren mee.

