Als je gaat zwemmen in de zee is de kans drie keer groter dat je ziek zal worden. Dat blijkt uit een recent gezondheidsonderzoek van de University van Exeter. Maar het zwemwater aan de zee moet uiteraard voldoen aan kwaliteitsnormen en in Vlaanderen doet de Vlaamse Milieumaatschappij dan ook regelmatig controles.

Het is nog even wachten tot we weer met z’n allen terug naar zee mogen. Maar je denkt toch best even na als je opnieuw een plonsje neemt in het zoute water. Volgens een onderzoek van de University van Exeter is de kans vier keer groter dat je een oorinfectie zal krijgen en er is twee maal zoveel kans op huidaandoeningen. Ook het risico op luchtweginfecties en buikgriep is groter door te zwemmen in het zeewater dan rustig op het droge te zitten.

Vlaanderen controleert het zeewater iedere week

Geen nood. Het water in zwem- en recreatiezones moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. In Vlaanderen onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij de waterkwaliteit, van juni tot half september, gemiddeld anderhalve keer per week. Als je toch graag even wil dubbelchecken of het water in je buurt veilig is om in te zwemmen, kijk je best even op deze overzichtskaart.

Viroloog Steven Van Gucht liet begin mei aan Het Laatste Nieuws weten dat de kans klein is op een besmetting met het coronavirus in de zee. Het watervolume is er volgens hem zo groot waardoor het virus meteen verdunt als het in de massa terecht zou komen. “Het gevaar is daardoor miniem”, bevestigt Van Gucht. Hij voegt er nog aan toe dat water wel een invloed heeft op virussen die inspelen op de darmen.

Het bericht Mensen die in de zee zwemmen hebben meer kans om ziek te worden verscheen eerst op Metro.