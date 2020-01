Een studie heeft uitgewezen dat vrouwen die seksueel actiever zijn, minder kans hebben om vroeger in de menopauze te belanden.

Dat seks leuk is, staat buiten kijf. Dat het ook gezond is, is tevens al langer bekend. Naast bijvoorbeeld een lagere bloeddruk en een beter immuunsysteem, zou het specifiek voor vrouwen nog een extra gezondheidsvoordeel hebben. Volgens een Britse studie van de University College London hebben vrouwen die vaker seks hebben minder kans om in een vroege menopauze – die vermoedelijk optreedt wanneer het aantal rijpende eifollikels in de eierstokken onder een kritieke dempel duikt – te belanden.

Grootschalig

Het grootschalige onderzoek volgde bijna 3.000 vrouwen (met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar bij de start van het onderzoek) over 10 jaar heen. Daarbij bevonden ze dat de vrouwen die aangegeven hadden wekelijks seksueel actief te zijn – wat het overgrote deel van vrouwen betrof -, 28% minder kans hadden om de menopauze te ervaren op eender welke leeftijd vergeleken met vrouwen die minder dan maandelijks seksueel actief waren. De vrouwen die aangaven maandelijks seks te hebben, hadden dan weer 19% minder kans dan zij die minder dan maandelijks seks hadden.

Trade-off

Auteur van de studie Megan Arnot legt in The Guardian uit dat deze bevindingen suggereren dat wanneer een vrouw geen seks heeft – en er geen kans is op zwangerschap – dit een signaal kan zijn voor het lichaam om geen energie meer te verspillen aan ovulatie. “Er bestaat mogelijk een biologische trade-off tussen energie investeren in ovulatie en het elders aan spenderen, bijvoorbeeld op de kleinkinderen letten”, aldus Arnot. Het biologisch mechanisme achter deze theorie is echter nog niet bekend. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat seksuele activiteit de aanmaak van oestrogeen stimuleert, een hormoon dat een een rol speelt in het complexe chemische proces van het maandelijks vrijgeven van een eitje. Een andere mogelijkheid is dat de twee factoren – hoe vaak een vrouw seks heeft en de leeftijd waarop de menopauze intreedt – beide worden bepaald door een andere hormonale of biologische factor die niet werd gemeten in de studie. In dit geval zou het verband niet causaal zijn.

De studie onderzocht of het leven met een mannelijke partner een rol speelde, maar vond geen verband, wat suggereert dat blootstelling aan mannelijke feromonen de bevindingen niet verklaarde.

