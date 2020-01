Heb je nog geen plannen dit weekend? Geen nood, met deze tips zal je je niet vervelen.

Smells like Circus

nog t.e.m. 18/1

Circusfestival ‘Smells Like Circus’, voor de vijfde keer in de Gentse Vooruit, injecteert het genre met een flinke dosis innovatie en spanning. Een reeks voorstellingen en performances zoeken de grenzen op van het circus zelf, maar ook van het lichaam van de performers. Dit weekend kan je onder meer nog op het festival terecht voor dansers die urenlang rondjes draaien en tegelijk muziek maken, een workshop voor zonen en vaders en acrobaten die vanuit elke hoek aangevallen worden – en voor een nu al legendarische afterparty.

vooruit.be

Toast Literair

18/1 – 19/1

Dit weekend kan je tijdens literair festival Toast Literair op zo’n 200 plekken in heel Vlaanderen terecht voor een smakelijke brunch met een dosis literatuur erbij. Toast Literair wordt bovendien tien jaar, en viert dat met twee dagen literair smullen in plaats van één. Wie aanschuift voor de koffiekoeken krijgt meteen ook een lezing, gedicht of verhaal voor de kiezen: onder andere Bart Moeyaert, Peter Verhelst, Lize Spit (foto) en Geert van Istendael tekenen present.

toastliterair.be

Djangofolllies

nog t.e.m. 31/1

Djangofolllies viert dit jaar de 120ste verjaardag van de Belgische jazzlegende Django Reinhardt. Tijdens 23 wervelende concerten op locaties in heel België brengen nationale en internationale artiesten een eerbetoon aan de gitaarmeester. Onder andere Fapy Lafertin (foto), Jazzy Strings, Kamao Quartet en Dan Gharibian Trio geven het beste van zichzelf. De concerten vinden plaats in negentien verschillende concertzalen, waaronder de Ancienne Belgique, Flagey, De Roma en De Centrale in Gent.

djangofolllies.be

Bach Academie

nog t.e.m. 19/1

De tiende Bach Academie in Concertgebouw Brugge zet de deur open naar het privéleven van de componist, en dat van zijn familie. Hoofdgast van het festival is Philippe Herreweghe, die met zijn Collegium Vocale Gent (foto) vijftig kaarsjes mag uitblazen. Dit weekend kan je dus nog gaan luisteren naar een concert van het koor, maar ook naar Bach op een beiaard, de favoriete feestmuziek van de familie, enkele vrolijke fluitsonates en – de grote finale – de drie lievelingscantates van Herreweghe.

concertgebouw.be

Housing apart together

19/1 – 3/5

Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd, en dus moeten we op zoek naar andere manieren om te wonen, kleiner en dichter bij elkaar. In de abdijkerk van het Gentse STAM maak je tijdens de expo ‘Housing apart together’ kennis met achttien Vlaamse collectieve woonprojecten: de typische cohousingprojecten, maar ook bijzondere projecten ontwikkeld door sociale huisvestingsmaatschappijen of andere initiatiefnemers. De tentoonstelling toont bovendien niet enkel de architectuur, maar ook het dagelijkse leven binnen de projecten. Met een museumpas kan je de expo gratis bezoeken.

stamgent.be

