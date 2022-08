Mama neemt ontslag nadat collega’s ontdekten dat ze op OnlyFans zit: “Ik ben rijk nu!” (foto’s/video’s)

Een Amerikaanse vrouw heeft ontslag genomen op haar werk als verpleegster, omdat collega’s erachter waren gekomen dat ze bijverdient met pikante foto’s en filmpjes op OnlyFans. De collega’s in kwestie hadden dat gemeld aan het management en die gaf haar een ultimatum.

Een mama die haar job als verpleegster stopzette om zich volledig te focussen op een carrière op OnlyFans verdient nu naar eigen zeggen iets van een 230.000 euro per maand. Moeder van drie Allie Rae uit het Amerikaanse Boston gaf te kennen dat haar collega’s haar met de rug tegen de muur hadden gezet. Toen zij ontdekten dat ze een OnlyFans-kanaal beheerde, lieten ze dat meteen weten aan het management. En die gaf Rae de keuze: of een carrière als verpleegster of een carrière als OnlyFans-model.

”Geen spijt”

Een keuze die snel gemaakt is, zo bleek achteraf. Rae zegt dat ze er geen spijt van heeft. “Mijn man heeft me altijd gesteund in elke beslissing die ik nam. Toen ik mijn job opgaf in het ziekenhuis was het eigenlijk een gezamenlijke beslissing om full-time met OnlyFans bezig te zijn. We leven voor de rest een relatief normaal leven. Onze kinderen doen klusjes, we kijken films samen, eten ’s avonds samen, ze krijgen soms huisarrest als ze de deugniet uithangen… En ondertussen breng ik meer geld binnen dan ik ooit had durven dromen”, aldus Rae.

Foto: Instagram