Om DEZE reden eten honden uitwerpselen: “Het kan relatief weinig kwaad voor je trouwe viervoeter”

Baasjes van honden kunnen er vast van meespreken: soms heeft je trouwe viervoeter de wansmakelijke gewoonte om te ruiken en te eten van uitwerpselen die ze ‘in het wild’ tegenkomen. Maar waarom doen ze dat net? Wat trekt hen daar zo hard in aan?

Volgens dierenarts Dr Scott Miller wordt die gewoonte om uitwerpselen te eten in medische termen verwoord als ‘coprophagia’. Het is iets wat regelmatig voorkomt bij honden, en dan vooral bij puppy’s, en die laatste doen het vooral uit nieuwsgierigheid. Andere honden doen het gewoon omdat ze de smaak lekker vinden en nog andere viervoeters doen het om aandacht te krijgen. “Sommige hebben misschien geleerd om uitwerpselen te eten om aandacht te lokken, en negatieve aandacht is nog altijd beter dan geen aandacht!”, aldus Miller.

Schadelijk?

Gelukkig kan het relatief weinig kwaad wanneer ze het doen. Al is er natuurlijk altijd een risico dat ze parasieten, virussen of bacteriën oppikken. “De reden waarom ze het doen heeft meestal weinig te maken met een medisch onderliggend probleem, al kunnen stress, verveling of angst in zeldzame gevallen ermee te maken hebben. Het is daarom altijd aangeraden om je dierenarts te raadplegen”, zo vertelt Dr Miller.

Foto: Unsplash