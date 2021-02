Koning Winter was de afgelopen week maar al te present in ons land. Het was al even geleden sinds heel België werd getooid in een wit jasje. Over straat wandelen werd een schaatsavontuur en je autodeur open krijgen was niet langer één van de zekerheden in het leven.

Om al te veel uitglijd-accidenten te vermijden, werd er dan ook massaal met zout gestrooid. Zowel op de wegen als op de voetpaden. Leuk, want je breekt minder snel een been, maar je schoenen zijn minder enthousiast.

Strooizout kan namelijk nefast zijn voor je schoeisel. Zeker lederen en suède schoenen hebben te lijden onder het goedje. Wil je vermijden dat je schoenen eraan onderdoor gaan, dan is het eerst en vooral belangrijk om je schoenen goed te onderhouden. Smeer ze regelmatig in en gebruik een speciale waterafstotende spray. Heb je toch last van zoutkringen? Meng dan wat lauw water met witte azijn en smeer dit voorzichtig op de witte uitslag. Normaal gezien zou je meteen resultaat moeten zien, maar het kan zijn dat je dit enkele keren moet herhalen om de vlekken helemaal te doen verdwijnen.