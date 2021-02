De meerderheid van de relaties eindigt in een break-up. Het komt vaak voor dat mensen zo afgeleid zijn en met anderen dingen bezig zijn dat ze amper nog de energie of moeite kunnen opbrengen om er ook nog te zijn voor hun partner, dit kan natuurlijk gebeuren… maar laat dit niet funest zijn voor de relatie! Zorg er in dit geval wel voor dat er een duidelijke communicatie bestaat, want zodra je deze communicatie ook buitensluit, zul je zien dat de emotionele band tussen jou en jouw partner steeds slechter wordt.

Het kan zijn dat jouw partner verschillende prioriteiten en verwachtingen heeft met betrekking tot de relatie. Voor sommigen is de relatie het állerbelangrijkste in zijn of haar leven. Voor anderen is een romantische relatie slechts een klein onderdeel.

Het liefst wil je natuurlijk dichter bij elkaar komen en blijven. Zoals het vroeger was. Het antwoord lijkt soms onverwachter dan je denkt…

Genoeg dingen om dichter bij elkaar te komen

Gelukkig zijn er genoeg manieren om dichter bij elkaar te komen. Er zijn tal van zaken die spanning kunnen terug brengen in de relatie, denk daarbij aan kleine en lieve aanrakingen. Daarnaast kun je ook nieuwe dingen uitproberen tijdens bijvoorbeeld de seks, denk daarbij aan het gebruik van een vibrator.

In een langdurige relatie kan seks saai worden of zelfs niet eens voorkomen. Ondanks het feit dat je nog steeds van je partner houdt en graag bij hem/haar wilt zijn. Seksspeeltjes zijn hulpmiddelen om passie in de relatie op te bouwen. Seksspeeltjes als vibrators kunnen helpen een gesprek op gang te brengen dat leidt tot een bevredigender seksleven.

Maar let wel op: het kopen van je allereerste vibrator kan best stressvol zijn – alleen al een vibrator kiezen! Er zijn zoveel soorten en maten en aangezien je een vibrator niet kunt terugsturen als ‘ie niet bevalt (in tegenstelling tot vrijwel álle andere producten online) is het waardevol om goed onderzoek te doen naar welke vibrator jou plezier gaat geven.