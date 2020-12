Een tiental Belgische designers en visuele artiesten lanceren een T-shirtcollectie met venues of evenementenlocaties als alternatief voor bandshirts. Zo hopen ze geld in te zamelen voor het fonds van de livemuzieksector Live2020. “Iedereen heeft wel een shirt van een favoriete band, maar ook onze live clubs hebben vandaag meer dan ooit fans nodig”, klinkt het.

Met de collectie wil de creatieve sector extra middelen inzamelen voor het Live2020 Fonds zodat zij de steun aan de clubs en hun medewerkers kunnen opdrijven. “De clubs en iedereen die er werkt om livemuziek mogelijk te maken, zijn zwaar getroffen. Ze worstelen momenteel om een tweede lockdown te overleven”, luidt het.

Kunstig shirt

Het kunstwerk op elk van de shirts is van de hand van een Belgische designer of visuele artiest. Zo staat het modelabel van Stromae, Mosaert, in voor de print die het T-shirt van het Brusselse concertgebouw AB siert. Modefotograaf Willy Vanderperre heeft een T-shirt voor de Antwerpse club Trix ontworpen, street artist Bué the Warrior tekende voor Democrazy Gent en collagekunstenaar Sammy Slabbinck ontwierp voor L’Entrepôt in Aarlen. Voor de campagne stonden ook enkele jonge Belgische muzikanten model, waaronder Tessa Dixson, Glints, Faisal en Meyy. De opbrengst uit de verkoop van de T-shirtcollectie gaat integraal naar het Live2020 Fonds. Een T-shirt kost 40 euro en koop je via deze website.

Financiële reddingsboei

Sinds het begin van de coronacrisis zet Live2020 zich in voor de livemuzieksector. Begin november maakte het fonds een eerste schijf van 179.022 euro noodhulp vrij voor verschillende particulieren en projecten binnen de sector. Maar de organisatie benadrukt dat er nood is aan een extra financiële reddingsboei van tientallen miljoenen euro’s vanuit de verschillende overheden om de sector er echt bovenop te helpen.

