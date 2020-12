Getrouwd zijn is geen sinecure, dat weet iedereen. Trouwen evenmin, vooral als de ene het wil en de ander niet. Een dame die al acht jaar in een relatie zat was er alvast niet mee gediend dat haar vriend niet wou trouwen. Ze sleepte hem voor de rechter.

Herbert Salaliki, een 28-jarigeZambiaan, was na acht jaar relatie nog steeds niet op één knie gegaan. Hij zag tóch geen toekomst samen met zijn vriendin en besloot een punt te zetten achter hun relatie. Tot grote woede van zijn 26-jarige vriendin Gertrude Ngoma.

Bruidsschat

Salaliki en Ngoma hadden samen een kindje. Hij had zelfs de bruidsschat al betaald, gebruikelijk in Zambia. Ngoma zag dan ook een vrolijke toekomst voor zich, maar die viel in duigen toen de man het met haar uitmaakte. Nu sleept zij hem voor de rechter voor het verdoen van haar tijd.

Geen geld voor bruiloft

“Ik verdien duidelijkheid over onze toekomst samen”, vertelde ze aan de rechter. En die toekomst samen zit er voor de 28-jarige man niet in. In de rechtbank legt hij uit dat hij na het betalen van de bruidsschat niet genoeg geld had om een bruiloft te betalen. Daarnaast vond hij dat zijn vriendin hem wel erg onder druk zette om een aanzoek te doen, terwijl hij daar nog niet aan toe was.

