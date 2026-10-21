Af en toe helemaal niets doen is niet zo nutteloos als je denkt: dit doet het met je hersenen

Even geen smartphone, televisie of andere afleiding. Gewoon lekker nietsdoen. Het klinkt misschien saai, maar je hersenen kunnen er wel bij varen!

We zijn het tegenwoordig zo gewend om voortdurend bezig te zijn dat we nauwelijks nog weten hoe het voelt om ons te vervelen. Even wachten op de bus? Smartphone bovenhalen. Een wandeling maken? Podcast opzetten. Toch kan het geen kwaad om af en toe eens helemaal niets te doen. Integendeel!

Creativiteit stimuleren

Volgens psycholoog Sabine Klaver heeft ons brein die rustige momenten zelfs nodig. Wanneer we niet voortdurend nieuwe informatie binnenkrijgen, krijgen onze hersenen de kans om ervaringen en emoties te verwerken. Bovendien kan nietsdoen onze creativiteit stimuleren. Niet toevallig komen de beste ideeën soms op de meest onverwachte momenten, bijvoorbeeld onder de douche.

Wandeling

Maar hoe begin je eraan? Gelukkig hoef je niet meteen een halfuur naar een lege muur te staren. Leg je smartphone eens weg wanneer je ergens moet wachten, maak een wandeling zonder muziek of kijk gewoon enkele minuten uit het raam. In het begin kan dat wat onwennig aanvoelen, maar na verloop van tijd wordt het makkelijker. En het mooiste van alles? Je hoeft er helemaal niets voor te presteren!

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