Klanten bij de online webshop van ASOS moesten even twee keer in hun ogen wrijven. De zoektocht naar een leuk topje werd hen even te veel toen ze het ‘topje’ van Neva Nude voorbij zagen komen.

Het was even alle hens aan dek voor de klantenservice van ASOS toen bezoekers aankaartten dat het ‘topje’ van Neva Nude niet echt als een ‘topje’ omschreven kon worden. De zogenaamde Nipztix genieten momenteel korting en stonden dus mooi bovenaan bij de ‘deals’, maar er waren maar weinig potentiële kopers die er het nut van inzagen.

”Pakje stickers”

Velen zagen er gelukkig wel de humor van in en smeerden het idee van uit te gaan met dit topje dan ook breed uit over sociale media. “Dus, wat jullie verkopen… Een vestje. Een jeans. Oh, en stickers die jullie omschrijven als een ‘topje’. Ik ben volledig voor lichaamspositivisme, maar stickers op je borsten… wtf”, zo liet iemand weten. “Ik kan m’n woorden niet meer vinden”, deelde een andere persoon. “Jullie zijn écht een pakje stickers aan het verkopen als ‘topje’.”

Foto’s: webshop ASOS