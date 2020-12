Zin om je familie en vrienden in de watten te leggen zonder te vervallen in de (over)consumptiedrift van de eindejaarsperiode? Je vindt gerust leuke geschenken die denken aan de planeet. Van speelgoed ‘made in Belgium’ tot biocosmetica en allerlei verantwoorde accessoires. Dit is onze selectie.

Oriane Renette

Een hoesje dat je smartphone én de oceanen beschermt

De smartphonehoesjes van Pela zijn gemaakt van natuurlijke, plantaardige materialen. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook volledig composteerbaar. En vooral flexibel en supersterk, dus duurzaam. Bonus: hun verkoop financiert milieuprojecten zoals het schoonmaken van de oceanen en het beschermen van diersoorten.

Winterwellness

Tijdens lange winteravonden gaat er niets boven cocoonen en lekker ontspannen. De ideale manier om de beste biocosmetica te ontdekken en je eigen beautyroutine te creëren, zijn cadeauboxen. In functie van je budget kan je zelfs kiezen tussen één enkele box of een abonnementsformule. Zo zijn er bijvoorbeeld de ‘Belle au naturel’- en de ‘Biotyfull’-boxen, met bio- of natuurlijke producten in groot formaat, (meestal) met een label en gegarandeerd cruelty-free. Voor kleinere budgetten is er de ‘Nuoo Box’ met producten in miniformaten.

Speelgoed made in Belgium

Creativiteit boven, met het houten speelgoed van Ardennes Toys. Dat wordt ontworpen en geproduceerd in de Belgische Ardennen, en alle onderdelen zijn gemaakt van ongebruikte houtsnippers. Ardennes Toys biedt bouwspellen aan, met het middeleeuwse kasteel als grote klassieker of het nieuwe gamma ‘Small Worlds’, waarmee kinderen hun eigen wereld kunnen creëren en inkleuren.

Alsjeblieft, een boom!

Heeft jouw Secret Santa alles al? Waarom schenk je dan geen boom, met Reforest’Action! Op het platform kan je via een gepersonaliseerde kaart zoveel bomen cadeau doen als je wil. De ontvanger kan de plek kiezen waar de organisatie de bomen zal planten. Een origineel geschenk waarmee je je steentje bijdraagt aan het behoud, herstel en creëren van bossen over de hele wereld: in Peru, Kenia, Polen… maar ook in België! Door een van de acht Belgische herbebossingsprojecten te steunen, geef je de toekomstige generaties een mooi cadeau.

Op een duurzaam 2021

Met zijn kleurrijke designcovers volgt de Redo-agenda je overal in 2021. Hij is niet alleen handig en slim ontworpen, maar ook milieuvriendelijk dankzij het gebruik van gerecycleerde kunststoffen. Het extra voordeel? Een herbruikbare cover die je eenvoudig kan losmaken en gebruiken voor je volgende agenda’s.

Rugzak voor groene avonturiers

De ideale reispartner: de eerste rugzak ter wereld gemaakt van biologisch afbreekbaar oceaanplastic. De Rolltop backpack van het Duitse merk Got Bag is gemaakt van plastic afval uit de oceanen voor de kust van Java, in Indonesië. Eén rugzak is goed voor 3,5 kilo gerecycleerd afval! Het gamma bestaat uit diverse producten, van laptop- en reistas tot trendy heuptasje.

Warme voeten

Naast rugzakken bestaan er ook pantoffels van gerecycleerd plastic. En wie had gedacht dat plastic zo comfortabel kon zijn? Dankzij de duurzame TOMS-collectie zijn maar liefst 47.000 plastic flessen omgetoverd tot fluffy slippers. Het perfecte cadeau om de winter te trotseren!

Dorstlesser voor alle seizoenen

In 2020 was ze zonder twijfel een van de must-haves: de drinkfles, of de eenvoudigste manier om elke dag de plasticvervuiling te bestrijden. In glas, roestvrij staal of kunststof, er zijn er voor elke stijl en elk budget. Het Nederlandse Dopper, bekend om de flessen met geïntegreerde beker, stelt ‘Dopper Insulated’ voor, een gamma thermosflessen voor koude dranken in de zomer en warme dranken in de winter.

