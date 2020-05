De meeste mensen kiezen voor een vakantie om hun hoofd leeg te maken, hun lijf rust te gunnen en nieuwe energie op te doen. Hoe moet dat nu dan?

Tijdens de coronacrisis durven we het woord vakantie nauwelijks nog te noemen, behalve in negatieve zin. ‘Kan ik op vakantie deze zomer?’, ‘Krijg ik mijn aanbetaling wel terug?’, zijn veelgehoorde vragen. Op vakantie gaan naar het buitenland lijkt deze zomer zeer onzeker en in eigen land wordt het ook een ‘dingetje’.

Toch heeft menigeen na een jaar hard werken een verzetje nodig en in ieder geval rust, ruimte en laten we zeggen… zon! Die laatste is natuurlijk nooit gegarandeerd, maar laten we eens proberen om zonder reistas in te pakken toch die rust te creëren waar we zo naar verlangen. Wat is er mogelijk, dat we zelf kunnen doen (en niet doen)?

Tip 1: ruim op

Het is een cliché, maar om maar vanuit huis te beginnen: een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. De eerste stap bestaat dus uit je huis opruimen en dan meteen ook maar een beetje schoonmaken. Waar je begint? Ergens. Het maakt niet uit. Mest kasten uit, ruim de zolder op, creëer een frisse boekenkast, haal alle jassen van de kapstok. Het zijn zomaar enkele voorbeelden.

Tip 2: leer dagdromen

Zelfs tijdens een vakantie weten mensen zich nog druk te maken, dus misschien biedt dit jaar wel de uitgelezen mogelijkheid om he-le-maal niets te doen. Geen inpakstress met een weekendtas, geen verplicht museumbezoek, geen drang om ‘tig boeken te lezen, geen verplichte fietstochten of wandelingen. Doe gewoon eens even niets. Niet vier weken lang natuurlijk, maar bouw momenten in de dag dat je wat voor je uit gaat staren en gewoon de boel de boel laat. Dagdromen mag.

Tip 3: maak een prioriteitenlijstje

Je hoofd vol met wat je allemaal nog moet doen? Schrijf het op. Maak een lijst van waarvan jij vindt het dat het noodzakelijk is en doe dat op volgorde van prioriteit. Dit opschrijven geeft sowieso al wat meer ruimte in je hoofd omdat je het niet meer hoeft te onthouden. Vervolgens ga je op een gedegen en rustige manier dat lijstje door. Focus je eerst op nummer 1. Pas als die af is ga je verder naar 2 enzovoorts. Zonder stress. Neem dat lijstje altijd mee in je handtas.

Tip 4: beweeg, maar overdrijf niet

Dat laatste, het overdrijf-gedeelte, is misschien wel het belangrijkste als we het over bewegen hebben. Ga dus deze zomer niet als een dolle hardlopen omdat je een marathon meent te moeten gaan lopen. Je moet sowieso niks, dus gaat dat hardlopen behalve om je conditie verbeteren vooral om genieten van het buiten zijn. Chill! Ren rustig en kijk om je heen. Extra tip; doe het in de natuur en doe geen oortjes in met muziek erop. Niet!

Tip 5: wees tevreden

De moeilijkste, dat is waar, maar o zo belangrijk: tevreden zijn. Het is zo dat de meeste mensen hunkeren naar zinvol bezig zijn, iets willen bereiken, betekenen en doen. Maar we doen al zoveel. Je kunt niet alles en er zijn momenten waarop je gewoon even tevreden mag zijn zónder iets te doen. Gebruik die momenten om jezelf weer op te laden. En doe je toch iets, neem daar ruim de tijd voor. Haast niet, stress niet, en het hoeft ook niet direct af. Gun jezelf alle tijd van de wereld. Eigen tijd in plaats van kloktijd.